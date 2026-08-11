Жінок без дітей пропонують мобілізувати на рівні з чоловіками: до Кабміну подали петицію

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією запровадити військовий обов'язок для працездатних жінок, які не мають дітей. Автор звернення вважає, що це забезпечить справедливіший розподіл обов'язків із захисту держави під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, петицію №41/010515-26еп зареєстрували 10 серпня. Її автором є Станіслав Русин. Станом на момент публікації новини петицію підписали 262 особи із 25 000 необхідних для її офіційного розгляду. До завершення збору підписів залишився 91 день.

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У тексті звернення автор посилається на статтю 65 Конституції України, яка визначає захист незалежності та територіальної цілісності держави обов'язком кожного громадянина. На його думку, понад чотири роки основний тягар війни несуть чоловіки, тоді як жінки, які не мають дітей, не підлягають загальній мобілізації.

Автор пропонує зберегти всі чинні гарантії для жінок, які виховують дітей, однак поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей, за винятком тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

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На думку ініціатора, такі зміни сприятимуть "більш справедливому розподілу обов'язків із захисту держави", дозволять збільшити мобілізаційний ресурс та реалізувати конституційний принцип, за яким захист України є обов'язком усіх громадян.

У зверненні також міститься прохання до Кабінету Міністрів та Верховної Ради опрацювати відповідні законодавчі зміни.

Водночас варто зазначити, що реєстрація петиції не означає автоматичного внесення чи ухвалення відповідних законодавчих змін.

Нагадаємо, раніше на сайті Кабінету Міністрів також реєстрували петицію із пропозицією скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко раніше заявляв, що жодної мобілізації жінок в Україні не планується, а відповідні ініціативи не отримають підтримки уряду.

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