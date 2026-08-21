Украина должна перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин, – Резников

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что военная обязанность в Украине должна распространяться на всех граждан - как на мужчин, так и на женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

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"Если мы действительно хотим решить эту задачу, нам нужно присмотреться к успешному опыту стран, в которых он есть. Ближе всего к нам на сегодняшний день по степени угроз — это Государство Израиль… Там женщины служат в армии, все, так же как и мужчины", — отметил Резников.

Для этого, отметил он, парламент должен внести соответствующие изменения в законодательство.

"Верховная Рада должна принять решение и внести поправку в законодательство, согласно которой всеобщая обязанность защищать страну возлагается на всех граждан Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу удвоим мобилизационный ресурс. Тогда можно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые совершенно легко могут быть освоены женщинами, и им не нужно идти на поле боя. Они занимают многие позиции в тылу, в сфере обеспечения, и тогда мужчин можно передислоцировать с тыловых позиций ближе к фронту... И здесь возникает вопрос: готово ли общество признать, что мы, как Израиль, сможем выжить только в том случае, если все будут считать, что нужно защищать Украину", – сказал экс-министр.

Сначала нужна информационная кампания

Резников подчеркнул, что начинать необходимо не с принудительной мобилизации, а с информационной кампании и изменения общественного восприятия военного долга.

"Слово "мобилизация" – это уже принуждение. А я говорю о другом. Я говорю, что начинать нужно с информационной кампании, формирования в обществе четкого понимания. Укрепления уверенности большинства в том, что женщины тоже должны защищать страну вместе с мужчинами. Если такой настрой в обществе начнет доминировать, Верховная Рада легко войдет в сессионный зал, нажмет кнопки, и решение будет принято", – подытожил экс-министр.

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