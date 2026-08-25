Мобілізація жінок в Україні не готується і не розглядається, - комітет ВР

У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Україні потрібно відновити строкову службу для жінок, - радниця з гендерних питань ЗСУ Григор’єва

Там наголосили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

"Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету.

Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - підсумували у Комітеті ВР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чи буде мобілізація жінок? І чи треба вона? / Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.

Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок .

Читайте: Жінок без дітей пропонують мобілізувати на рівні з чоловіками: до Кабміну подали петицію