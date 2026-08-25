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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Мобілізація жінок в Україні не готується і не розглядається, - комітет ВР

Мобілізація жінок: у Верховній Раді зробили заяву

У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає", - йдеться в повідомленні.

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Там наголосили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

"Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету.

Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - підсумували у Комітеті ВР.

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Що передувало?

  • Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.
  • Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.

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Автор: 

ВР (11592) жінки (646) мобілізація (3270)
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Топ коментарі
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Це порушення Конституції України. Захист територіальної цілісності України це обов'язок ВСІХ громадян України! Контистуція України встановлює рівність ВСІХ громадян перед законом!
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25.08.2026 15:41 Відповісти
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Ізраїльтянина рєзнікова зі скандальною заявою, щоб обурення цією темою перекрило обговорення злочинної діяльності оточення зеленського та обговорення питання «хто такий Вова?». Не допоможе!
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25.08.2026 15:42 Відповісти

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