РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12052 посетителя онлайн
Новости Мобилизация женщин в ВСУ
735 24

Мобилизация женщин в Украине не готовится и не рассматривается, - комитет ВР

Мобилизация женщин: в Верховной Раде сделали заявление

В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по поводу мобилизации женщин нет", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине нужно возобновить срочную службу для женщин, - советник по гендерным вопросам ВСУ Григорьева

Там подчеркнули, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

"Заявления отдельных спикеров, публично высказывающихся на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции Комитета.

Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации", - подытожили в Комитете ВР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будет ли мобилизация женщин? И нужна ли она? / Без цензуры. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

  • Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.
  • До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украина должна перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.

Читайте: Женщин без детей предлагают мобилизовать наравне с мужчинами: в Кабмин подали петицию

Автор: 

ВР (28365) женщины (922) мобилизация (3275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це порушення Конституції України. Захист територіальної цілісності України це обов'язок ВСІХ громадян України! Контистуція України встановлює рівність ВСІХ громадян перед законом!
показать весь комментарий
25.08.2026 15:41 Ответить
+2
Ізраїльтянина рєзнікова зі скандальною заявою, щоб обурення цією темою перекрило обговорення злочинної діяльності оточення зеленського та обговорення питання «хто такий Вова?». Не допоможе!
показать весь комментарий
25.08.2026 15:42 Ответить
+2
А хто тепер повірить? Ось це теж було для когось написано:

"Відповідно до законодавства, виділяють 4 черги мобілізації:

Перша - оперативний резерв, тобто резервісти, колишні військовослужбовці та ветерани АТО й ООС;Друга - резервісти, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;Третя - офіцери запасу та громадяни, які закінчили військову кафедру під час навчання у виші;Четверта - так званий громадянський резерв, тобто всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я."

А тепер виявляється все навпаки, крайніми зробили обмежено придатних, тільки їм наказали терміново бігти до ТЦК навіть без повістки, і масово зцілювали. І стоять і чатують на людей навмисно під лікарнями і поліклініками, купа відео, як нападали на людей прямо в поліклініках, як в психушці у Вінниці он людину схопили, наркомани пишуть, біля наркоманського центру ледь не кожен день чатують...

Та що казати

"Олексій Болюх, який рятував коней у Вовчанську, уже близько року

бореться з онкологією 4-ї стадії. Попри тяжкий діагноз, місцева ВЛК свого часу визнала його придатним до військової служби, через що він не зміг виїхати за кордон на лікування.

Тепер Олексій майже не пересувається,"
показать весь комментарий
25.08.2026 15:53 Ответить

Загрузка...

 
 