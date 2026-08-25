Мобилизация женщин в Украине не готовится и не рассматривается, - комитет ВР
В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по поводу мобилизации женщин нет", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.
"Заявления отдельных спикеров, публично высказывающихся на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции Комитета.
Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации", - подытожили в Комитете ВР.
Что этому предшествовало?
- Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.
- До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украина должна перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.
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"Відповідно до законодавства, виділяють 4 черги мобілізації:
Перша - оперативний резерв, тобто резервісти, колишні військовослужбовці та ветерани АТО й ООС;Друга - резервісти, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;Третя - офіцери запасу та громадяни, які закінчили військову кафедру під час навчання у виші;Четверта - так званий громадянський резерв, тобто всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я."
А тепер виявляється все навпаки, крайніми зробили обмежено придатних, тільки їм наказали терміново бігти до ТЦК навіть без повістки, і масово зцілювали. І стоять і чатують на людей навмисно під лікарнями і поліклініками, купа відео, як нападали на людей прямо в поліклініках, як в психушці у Вінниці он людину схопили, наркомани пишуть, біля наркоманського центру ледь не кожен день чатують...
Та що казати
"Олексій Болюх, який рятував коней у Вовчанську, уже близько року
бореться з онкологією 4-ї стадії. Попри тяжкий діагноз, місцева ВЛК свого часу визнала його придатним до військової служби, через що він не зміг виїхати за кордон на лікування.
Тепер Олексій майже не пересувається,"