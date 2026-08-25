Мобилизация женщин в Украине не готовится и не рассматривается, - комитет ВР

В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по поводу мобилизации женщин нет", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине нужно возобновить срочную службу для женщин, - советник по гендерным вопросам ВСУ Григорьева

Там подчеркнули, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

"Заявления отдельных спикеров, публично высказывающихся на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции Комитета.

Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации", - подытожили в Комитете ВР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будет ли мобилизация женщин? И нужна ли она? / Без цензуры. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.

До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украина должна перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.

Читайте: Женщин без детей предлагают мобилизовать наравне с мужчинами: в Кабмин подали петицию