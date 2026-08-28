Законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин нет, - Минобороны

В Минобороны заявили, что обязательная мобилизация женщин в настоящее время не предусмотрена: женщины могут вступать в Силы обороны исключительно на добровольной основе, а соответствующих законодательных инициатив нет.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Что касается обязательной мобилизации женщин во время военного положения, в ведомстве отметили, что сегодня женщины вступают в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе.

Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

На данный момент нет законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин в армию.

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Что этому предшествовало?

Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.

До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.

В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

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