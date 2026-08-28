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Новости Мобилизация женщин в ВСУ
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Законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин нет, - Минобороны

Мобилизация женщин: что говорят в Минобороны?

В Минобороны заявили, что обязательная мобилизация женщин в настоящее время не предусмотрена: женщины могут вступать в Силы обороны исключительно на добровольной основе, а соответствующих законодательных инициатив нет.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Что касается обязательной мобилизации женщин во время военного положения, в ведомстве отметили, что сегодня женщины вступают в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе.

Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

На данный момент нет законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин в армию.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.
  • До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.
  • В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

Смотрите: Будет ли мобилизация женщин? И нужна ли она? / Без цензуры. ВИДЕО

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Топ комментарии
+7
А справедливо було б...
Ну хоча б тих жінкинь, які дуже потужні воїнкині(?), які всіх чоловіків би бусифікували/мобілізували, а самі живуть своє краще життя...
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28.08.2026 11:25 Ответить
+6
Це явна та неприкрита гендерна дискримінація. Феміністки мають стати на заваді цьому.
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28.08.2026 11:29 Ответить
+2
зазвичай готуючі підляну так і кажуть.....а потім розводять руками вибачаючись
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28.08.2026 11:19 Ответить

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