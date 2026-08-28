Законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин нет, - Минобороны
В Минобороны заявили, что обязательная мобилизация женщин в настоящее время не предусмотрена: женщины могут вступать в Силы обороны исключительно на добровольной основе, а соответствующих законодательных инициатив нет.
Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос Цензор.НЕТ.
Что известно?
Что касается обязательной мобилизации женщин во время военного положения, в ведомстве отметили, что сегодня женщины вступают в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе.
Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
На данный момент нет законодательных инициатив по введению обязательной мобилизации женщин в армию.
Что этому предшествовало?
- Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.
- До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.
- В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.
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Ну хоча б тих жінкинь, які дуже потужні воїнкині(?), які всіх чоловіків би бусифікували/мобілізували, а самі живуть своє краще життя...