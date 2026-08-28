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Робота над можливими змінами підходів до системи призову триває, - Міноборони
Міністерство оборони України проводить роботу над можливими змінами підходів до системи призову військовозобовʼязаних.
Про це відомство повідомило у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Міністерстві зазначили, що до напрацювання оптимальних рішень залучені всі учасники процесу.
Зокрема, ця робота ведеться в тісній координації з Генеральним штабом Збройних Сил України. Йдеться про визначення потреб та моделювання сценаріїв залучення людського капіталу до лав Сил оборони.
Міністерство оборони прокомунікує результати цієї роботи після узгодження позицій із військово-політичним керівництвом країни.
Топ коментарі
+5 Sergei UA
показати весь коментар28.08.2026 10:55 Відповісти Посилання
+3 Dmitro #623547
показати весь коментар28.08.2026 11:01 Відповісти Посилання
+3 olko11 olko
показати весь коментар28.08.2026 11:05 Відповісти Посилання
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