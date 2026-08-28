УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14600 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні
2 353 32

Робота над можливими змінами підходів до системи призову триває, - Міноборони

Міноборони працює над змінами мобілізації

Міністерство оборони України проводить роботу над можливими змінами підходів до системи призову військовозобовʼязаних.

Про це відомство повідомило у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У Міністерстві зазначили, що до напрацювання оптимальних рішень залучені всі учасники процесу.

Зокрема, ця робота ведеться в тісній координації з Генеральним штабом Збройних Сил України. Йдеться про визначення потреб та моделювання сценаріїв залучення людського капіталу до лав Сил оборони.

Міністерство оборони прокомунікує результати цієї роботи після узгодження позицій із військово-політичним керівництвом країни.

Міноборони працює над змінами мобілізації

Читайте: Жінок без дітей пропонують мобілізувати на рівні з чоловіками: до Кабміну подали петицію

Автор: 

Міноборони (7301) мобілізація (3278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дiдiв 50+ ледве дихаючих припинiть мобилiзувати нарештi!!!!
показати весь коментар
28.08.2026 10:55 Відповісти
+3
Матір Божа, стільки гарних слів, шо аж страшно.
показати весь коментар
28.08.2026 11:01 Відповісти
+3
малолітніх 20+ ********* головне не чіпати. Бо вони генофонд Нації!
показати весь коментар
28.08.2026 11:05 Відповісти

Завантаження...

 
 