Робота над можливими змінами підходів до системи призову триває, - Міноборони

Міністерство оборони України проводить роботу над можливими змінами підходів до системи призову військовозобовʼязаних.

Про це відомство повідомило у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Міністерстві зазначили, що до напрацювання оптимальних рішень залучені всі учасники процесу.

Зокрема, ця робота ведеться в тісній координації з Генеральним штабом Збройних Сил України. Йдеться про визначення потреб та моделювання сценаріїв залучення людського капіталу до лав Сил оборони.

Міністерство оборони прокомунікує результати цієї роботи після узгодження позицій із військово-політичним керівництвом країни.

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