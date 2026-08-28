Работа над возможными изменениями подходов к системе призыва продолжается, - Минобороны

Министерство обороны Украины ведет работу над возможными изменениями в подходах к системе призыва военнообязанных.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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В министерстве отметили, что к выработке оптимальных решений привлечены все участники процесса.

В частности, эта работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Речь идет об определении потребностей и моделировании сценариев привлечения человеческого капитала в ряды Сил обороны.

Министерство обороны сообщит о результатах этой работы после согласования позиций с военно-политическим руководством страны.

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