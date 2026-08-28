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Новости Мобилизация в Украине
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Работа над возможными изменениями подходов к системе призыва продолжается, - Минобороны

Минобороны работает над изменениями в системе мобилизации

Министерство обороны Украины ведет работу над возможными изменениями в подходах к системе призыва военнообязанных.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Подробности

В министерстве отметили, что к выработке оптимальных решений привлечены все участники процесса.

В частности, эта работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Речь идет об определении потребностей и моделировании сценариев привлечения человеческого капитала в ряды Сил обороны.

Министерство обороны сообщит о результатах этой работы после согласования позиций с военно-политическим руководством страны.

Минобороны работает над изменениями в системе мобилизации

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Автор: 

Минобороны (10053) мобилизация (3283)
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Топ комментарии
+4
Дiдiв 50+ ледве дихаючих припинiть мобилiзувати нарештi!!!!
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28.08.2026 10:55 Ответить
+3
Матір Божа, стільки гарних слів, шо аж страшно.
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28.08.2026 11:01 Ответить
+2
Все найгірше ще попереду, нажаль...
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28.08.2026 11:04 Ответить

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