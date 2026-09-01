Шахтарів-пенсіонерів віком 50–58 років пропонують звільнити від мобілізації: петицію подали Кабміну
В Україні пропонують звільнити від призову під час мобілізації шахтарів-пенсіонерів віком 50–58 років, які щонайменше два десятиліття працювали під землею та отримали право на пільгову пенсію. Для цього автори ініціативи пропонують змінити законодавство про мобілізацію та військовий обов’язок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну петицію №41/010789-26еп подали до Кабінету Міністрів. Поки що вона набрала лише два підписи з 25 тисяч необхідних.
Пільгова пенсія є, а відстрочки від мобілізації – немає
В тексті петиції звертають увагу на те, що багато шахтарів виходять на пенсію вже у 50 років завдяки тривалому стажу на підземних роботах. Однак у віці 50–58 років вони продовжують залишатися військовозобов’язаними та можуть бути мобілізовані.
У зверненні наголошується, що йдеться про людей, які 20 і більше років працювали під землею в умовах значних фізичних навантажень, пилу, шуму, високих температур та інших шкідливих і небезпечних факторів.
Саме особливі умови такої роботи стали підставою для надання їм права на дострокову пенсію.
Автор петиції Вадим Алексєєв зазначає, що десятиліття роботи в шахтах можуть позначатися на здоров’ї та фізичній витривалості. Серед можливих наслідків вони називають захворювання хребта і суглобів, органів дихання, остеохондроз, радикулопатії, артрози та інші професійні й хронічні захворювання.
Що пропонують змінити
Шахтарів, які отримали пільгову пенсію через тривалу роботу під землею, пропонують законодавчо прирівняти до категорії громадян, які не підлягають призову під час мобілізації за віковою ознакою.
Для цього Кабмін закликають ініціювати відповідні зміни до законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок.
Також пропонується встановити чіткі критерії, за якими шахтарі-пенсіонери могли б отримувати звільнення від мобілізації без необхідності в кожному окремому випадку доводити наслідки багаторічної роботи у важких умовах.
Водночас наразі йдеться лише про петицію. Її реєстрація не змінює чинних правил мобілізації та сама по собі не надає шахтарям-пенсіонерам права на відстрочку.
- Нагадаємо, раніше секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв про можливість обговорення зниження верхньої вікової межі мобілізації до 50–55 років. Водночас заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що планів знизити верхню межу мобілізаційного віку до 55 років наразі немає. В ОП підтримують чіткий термін служби та контрактну армію.
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