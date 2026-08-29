Планів знизити мобілізаційний вік до 55 років немає, - Паліса

Планів знизити верхню межу мобілізаційного віку до 55 років наразі немає. В ОП підтримують чіткий термін служби та контрактну армію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив під час спілкування з представниками медіа.

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"Щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років я нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає", - сказав він.

Таким чином, за словами представника Офісу президента, наразі рішення про зниження верхньої межі мобілізаційного віку не ухвалювалося.

Паліса підтримав чіткий термін служби

Водночас Паліса виступив за встановлення чіткого та зрозумілого терміну військової служби.

За його словами, Президент України також підтримує цей підхід, а влада продовжує шукати формат його реалізації.

"Щодо термінів служби, я абсолютно підтримую чіткий і зрозумілий термін служби. Це підтримує Президент, і ми постійно шукаємо формат вирішення цього питання", - зазначив Паліса.

В Україні говорять про перехід до контрактної армії

Паліса також підтримує поступовий перехід України до контрактної армії. За його словами, така модель має передбачати зрозумілі для військовослужбовців умови та терміни служби.

Наразі в Україні триває мобілізація в умовах воєнного стану.

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