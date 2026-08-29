Планов по снижению мобилизационного возраста до 55 лет нет, - Палиса
Планов по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет пока нет. В Офисе Президента поддерживают четкий срок службы и контрактную армию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.
"О снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет я ничего не слышал. На данный момент таких планов, насколько мне известно, нет", — сказал он.
Таким образом, по словам представителя Офиса президента, на данный момент решение о снижении верхнего предела мобилизационного возраста не принималось.
Палиса высказался за четкий срок службы
В то же время Палиса выступил за установление четкого и понятного срока военной службы.
По его словам, Президент Украины также поддерживает этот подход, а власти продолжают искать формат его реализации.
"Что касается сроков службы, я полностью поддерживаю четкий и понятный срок службы. Это поддерживает Президент, и мы постоянно ищем формат решения этого вопроса", — отметил Палиса.
В Украине говорят о переходе к контрактной армии
Палиса также поддерживает постепенный переход Украины к контрактной армии. По его словам, такая модель должна предусматривать понятные для военнослужащих условия и сроки службы.
В настоящее время в Украине продолжается мобилизация в условиях военного положения.
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