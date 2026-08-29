Планов по снижению мобилизационного возраста до 55 лет нет, - Палиса

Планов по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет пока нет. В Офисе Президента поддерживают четкий срок службы и контрактную армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.

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"О снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет я ничего не слышал. На данный момент таких планов, насколько мне известно, нет", — сказал он.

Таким образом, по словам представителя Офиса президента, на данный момент решение о снижении верхнего предела мобилизационного возраста не принималось.

Палиса высказался за четкий срок службы

В то же время Палиса выступил за установление четкого и понятного срока военной службы.

По его словам, Президент Украины также поддерживает этот подход, а власти продолжают искать формат его реализации.

"Что касается сроков службы, я полностью поддерживаю четкий и понятный срок службы. Это поддерживает Президент, и мы постоянно ищем формат решения этого вопроса", — отметил Палиса.

В Украине говорят о переходе к контрактной армии

Палиса также поддерживает постепенный переход Украины к контрактной армии. По его словам, такая модель должна предусматривать понятные для военнослужащих условия и сроки службы.

В настоящее время в Украине продолжается мобилизация в условиях военного положения.

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