В Україні пропонують заборонити звільняти батьків, чиї чоловік або дружина служать у ЗСУ

В Україні пропонують заборонити роботодавцям звільняти працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідну гарантію передбачає законопроєкт №15557, зареєстрований у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті законопроєкту.

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Звільнення хочуть заборонити навіть під час скорочення

Наразі стаття 184 Кодексу законів про працю встановлює особливі гарантії для вагітних жінок, одиноких матерів та деяких інших категорій працівників із дітьми. Водночас сам факт проходження військової служби чоловіком або дружиною не надає другому з батьків статусу одинокого та відповідного захисту від звільнення.

Законопроєкт №15557 пропонує це змінити. Якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця.

Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства.

У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.

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Вік дитини та порядок підтвердження не визначили

Водночас у запропонованій нормі залишається низка неврегульованих питань. Законопроєкт використовує формулювання "самостійно здійснює догляд за дитиною", але не визначає, якими саме документами працівник має підтверджувати такий статус.

Також у проєкті не встановлено окремої вікової межі для дитини. За загальним законодавчим визначенням дитиною є особа до 18 років, тому формулювання документа потенційно може охоплювати й батьків 16–17-річних дітей.

Ці положення можуть бути уточнені під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді.

Водночас ідеться лише про законодавчу ініціативу – нові правила звільнення працівників наразі не набули чинності.

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