Автомобили военнослужащих ТЦК в Николаеве оснащают видеокамерами, — ОВА
Николаев станет первым украинским городом, в котором автомобили военных ТЦК и СП будут оснащены камерами видеонаблюдения для фиксации нарушений во время мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили hromadske в Николаевской ОВА.
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Накануне народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал письмо об оснащении транспорта камерами.
"В нем речь идет о проработке вопроса об установке камер видеонаблюдения в транспортных средствах, задействованных в соответствующих перевозках. Николаевская ОВА действует исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ОВА.
Что известно из официального письма
Согласно данным документа, Николаевская ОВА рассмотрела поручение премьер-министра относительно обращения Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны — в частности, относительно осуществления мер по материально-техническому обеспечению призыва граждан. Речь шла о выделении автомобилей и других транспортных средств для территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также об обеспечении финансирования и оснащения такого транспорта техническими средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.
Решение по этому вопросу довели до сведения районных военных администраций и органов местного самоуправления, а также Николаевского городского совета. На заседании областного Совета обороны мэру поручили обеспечить перевозку военнообязанных и резервистов к местам проведения учебных сборов, пунктам сбора воинских частей, ТЦК и областному объединенному центру мобилизации одним из коммунальных предприятий горсовета.
- В Николаевской ОВА добавили, что в настоящее время прорабатывают этот вопрос с соответствующими органами местного самоуправления — на сегодняшний день исполнительный комитет Николаевского городского совета изучает возможность оснащения транспортных средств, задействованных для перевозки военнообязанных и резервистов, техническими средствами непрерывной видеофиксации непосредственно в салоне.
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