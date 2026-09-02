Автомобили военнослужащих ТЦК в Николаеве оснащают видеокамерами, — ОВА

Николаев станет первым украинским городом, в котором автомобили военных ТЦК и СП будут оснащены камерами видеонаблюдения для фиксации нарушений во время мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили hromadske в Николаевской ОВА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал письмо об оснащении транспорта камерами.

"В нем речь идет о проработке вопроса об установке камер видеонаблюдения в транспортных средствах, задействованных в соответствующих перевозках. Николаевская ОВА действует исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оштрафовал военного ТЦК на 17 тыс. грн за выключенную бодикамеру во время оповещения граждан

Что известно из официального письма

Согласно данным документа, Николаевская ОВА рассмотрела поручение премьер-министра относительно обращения Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны — в частности, относительно осуществления мер по материально-техническому обеспечению призыва граждан. Речь шла о выделении автомобилей и других транспортных средств для территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также об обеспечении финансирования и оснащения такого транспорта техническими средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.

Решение по этому вопросу довели до сведения районных военных администраций и органов местного самоуправления, а также Николаевского городского совета. На заседании областного Совета обороны мэру поручили обеспечить перевозку военнообязанных и резервистов к местам проведения учебных сборов, пунктам сбора воинских частей, ТЦК и областному объединенному центру мобилизации одним из коммунальных предприятий горсовета.

В Николаевской ОВА добавили, что в настоящее время прорабатывают этот вопрос с соответствующими органами местного самоуправления — на сегодняшний день исполнительный комитет Николаевского городского совета изучает возможность оснащения транспортных средств, задействованных для перевозки военнообязанных и резервистов, техническими средствами непрерывной видеофиксации непосредственно в салоне.

Смотрите также: Полицейский в Киеве обругал мужчину в бронежилете и затолкнул его в машину ТЦК: начато служебное расследование. ВИДЕО



