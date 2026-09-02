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Автомобили военнослужащих ТЦК в Николаеве оснащают видеокамерами, — ОВА

тцк

Николаев станет первым украинским городом, в котором автомобили военных ТЦК и СП будут оснащены камерами видеонаблюдения для фиксации нарушений во время мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили hromadske в Николаевской ОВА.

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Подробности

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал письмо об оснащении транспорта камерами.

"В нем речь идет о проработке вопроса об установке камер видеонаблюдения в транспортных средствах, задействованных в соответствующих перевозках. Николаевская ОВА действует исключительно в рамках действующего законодательства", — заявили в ОВА.

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Что известно из официального письма

Согласно данным документа, Николаевская ОВА рассмотрела поручение премьер-министра относительно обращения Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны — в частности, относительно осуществления мер по материально-техническому обеспечению призыва граждан. Речь шла о выделении автомобилей и других транспортных средств для территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также об обеспечении финансирования и оснащения такого транспорта техническими средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.

Решение по этому вопросу довели до сведения районных военных администраций и органов местного самоуправления, а также Николаевского городского совета. На заседании областного Совета обороны мэру поручили обеспечить перевозку военнообязанных и резервистов к местам проведения учебных сборов, пунктам сбора воинских частей, ТЦК и областному объединенному центру мобилизации одним из коммунальных предприятий горсовета.

  • В Николаевской ОВА добавили, что в настоящее время прорабатывают этот вопрос с соответствующими органами местного самоуправления — на сегодняшний день исполнительный комитет Николаевского городского совета изучает возможность оснащения транспортных средств, задействованных для перевозки военнообязанных и резервистов, техническими средствами непрерывной видеофиксации непосредственно в салоне.

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В Николаеве оснащают автомобили ТЦК камерами видеонаблюдения
В Николаеве оснащают автомобили ТЦК камерами видеонаблюдения

Автор: 

видеофиксация (141) Николаев (2319) Николаевская область (2456) видеонаблюдение (176) ТЦК (1337) Николаевский район (265)
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Топ комментарии
+9
Так це ж було вже! Бодікамери, але вони вічно не працюють, і ці будуть не працювати точно, а от хто випадково знімє зі сторони, незалежне відео, то вже інша справа! Пропоную вихід, хто мимо проходить брати телефон і фіксувати незаконні протидії військоворобвтників тцк до цивільних, законодавчо це закріпити.
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02.09.2026 19:17 Ответить
+8
Пропоную тцк розформувати повністю, всіх бичків оповіщувачів в окоп незалежно від звання, виручені викрадені гроші пустити звичайним солдатам і окопам і зробити повноцінний рекрутинг
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02.09.2026 19:30 Ответить
+6
кому цирк, а кому і бабло нормальне за китайські камери!
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02.09.2026 19:31 Ответить

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