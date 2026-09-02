Автівки військовослужбовців ТЦК у Миколаєві обладнають відеокамерами, - ОВА
Миколаїв стане першим українським містом, у якому автомобілі військових ТЦК та СП обладнають камерами відеоспостереження для фіксації порушень під час мобілізації.
Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це підтвердили hromadske у Миколаївській ОВА.
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Деталі
Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив лист щодо обладнання транспорту камерами.
"У ньому йдеться про опрацювання питання щодо встановлення камер відеоспостереження у транспортних засобах, залучених до відповідних перевезень. Миколаївська ОВА діє виключно в межах чинного законодавства", — заявили в ОВА.
Що відомо з офіційного листа
За даними документа, Миколаївська ОВА розглянула доручення прем'єр-міністра щодо звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони — зокрема щодо здійснення заходів із матеріально-технічного забезпечення призову громадян. Йшлося про виділення автомобільних та інших транспортних засобів для територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки, а також забезпечення фінансування й обладнання такого транспорту технічними засобами безперервної відеофіксації всередині салону.
Рішення щодо цього довели до районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також до Миколаївської міської ради. На засіданні обласної Ради оборони міському голові доручили забезпечити перевезення військовозобов'язаних і резервістів до місць проведення навчальних зборів, пунктів збору військових частин, ТЦК та обласного об'єднаного центру мобілізації одним із комунальних підприємств міськради.
- У Миколаївській ОВА додали, що наразі опрацьовують питання із відповідними органами місцевого самоврядування — станом на сьогодні виконавчий комітет Миколаївської міської ради вивчає можливість обладнання транспортних засобів, залучених до перевезення військовозобов'язаних і резервістів, технічними засобами безперервної відеофіксації безпосередньо в салоні.
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