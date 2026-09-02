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Автівки військовослужбовців ТЦК у Миколаєві обладнають відеокамерами, - ОВА

тцк

Миколаїв стане першим українським містом, у якому автомобілі військових ТЦК та СП обладнають камерами відеоспостереження для фіксації порушень під час мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про це підтвердили hromadske у Миколаївській ОВА.

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Деталі

Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив лист щодо обладнання транспорту камерами.

"У ньому йдеться про опрацювання питання щодо встановлення камер відеоспостереження у транспортних засобах, залучених до відповідних перевезень. Миколаївська ОВА діє виключно в межах чинного законодавства", — заявили в ОВА.

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Що відомо з офіційного листа

За даними документа, Миколаївська ОВА розглянула доручення прем'єр-міністра щодо звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони — зокрема щодо здійснення заходів із матеріально-технічного забезпечення призову громадян. Йшлося про виділення автомобільних та інших транспортних засобів для територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки, а також забезпечення фінансування й обладнання такого транспорту технічними засобами безперервної відеофіксації всередині салону.

Рішення щодо цього довели до районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також до Миколаївської міської ради. На засіданні обласної Ради оборони міському голові доручили забезпечити перевезення військовозобов'язаних і резервістів до місць проведення навчальних зборів, пунктів збору військових частин, ТЦК та обласного об'єднаного центру мобілізації одним із комунальних підприємств міськради.

  • У Миколаївській ОВА додали, що наразі опрацьовують питання із відповідними органами місцевого самоврядування — станом на сьогодні виконавчий комітет Миколаївської міської ради вивчає можливість обладнання транспортних засобів, залучених до перевезення військовозобов'язаних і резервістів, технічними засобами безперервної відеофіксації безпосередньо в салоні.

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У Миколаєві обладнають автівки ТЦК камерами відеоспостереження
У Миколаєві обладнають автівки ТЦК камерами відеоспостереження

Автор: 

відеофіксація (90) Миколаїв (1667) Миколаївська область (2447) відеонагляд (85) ТЦК та СП (1371) Миколаївський район (268)
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Топ коментарі
+7
Так це ж було вже! Бодікамери, але вони вічно не працюють, і ці будуть не працювати точно, а от хто випадково знімє зі сторони, незалежне відео, то вже інша справа! Пропоную вихід, хто мимо проходить брати телефон і фіксувати незаконні протидії військоворобвтників тцк до цивільних, законодавчо це закріпити.
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02.09.2026 19:17 Відповісти
+6
Пропоную тцк розформувати повністю, всіх бичків оповіщувачів в окоп незалежно від звання, виручені викрадені гроші пустити звичайним солдатам і окопам і зробити повноцінний рекрутинг
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02.09.2026 19:30 Відповісти
+6
кому цирк, а кому і бабло нормальне за китайські камери!
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02.09.2026 19:31 Відповісти

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