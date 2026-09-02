Сотрудник Института национальной памяти Польши не смог въехать в Украину для перезахоронения жертв Волынской трагедии

Научный сотрудник Вроцлавского отделения польского Института национальной памяти Михал Секерка не смог приехать на перезахоронение жертв Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой, поскольку получил запрет на въезд в Украину. Об этом он узнал лишь во время проверки документов на границе.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что произошло

Первые сообщения по этому поводу появились во вторник, 1 сентября, в социальных сетях. Профиль "Сообщество и память" опубликовал информацию о том, что Секерку — вице-президента Общества по чествованию памяти жертв преступлений украинских националистов и научного сотрудника ИНП — не впустили на территорию Украины.

В воскресенье, 30 августа, ученый хотел пересечь польско-украинскую границу, чтобы принять участие в похоронных церемониях жертв Волынской трагедии. Именно тогда он узнал, что еще в ноябре 2023 года на него наложили трехлетний запрет на въезд в Украину.

"Ему сообщили, что в 2023 году СБУ внесла его в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Никакой причины такого решения не указано. Михалу не помогло даже вмешательство консула", — говорится в сообщении на странице "Сообщество и память".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила разрешение на поисковые работы в Холмщине, где было убито более 330 украинцев

Детали запрета

Запрет на въезд действует до 28 ноября 2026 года. Причину его введения в ноябре 2023 года не указали.

Комментарий Института национальной памяти

Директор отделения Института национальной памяти во Вроцлаве Камиль Дворачек подтвердил, что этот случай действительно имел место.

В то же время он подчеркнул, что Секерка ехал в Украину не как представитель Института, а в частном порядке — в качестве вице-президента Общества по чествованию памяти жертв преступлений украинских националистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни продолжаются захоронения останков 55 поляков