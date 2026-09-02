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Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Сотрудник Института национальной памяти Польши не смог въехать в Украину для перезахоронения жертв Волынской трагедии

Сотрудник Вроцлавского отделения Института национальной памяти Михал Секерка

Научный сотрудник Вроцлавского отделения польского Института национальной памяти Михал Секерка не смог приехать на перезахоронение жертв Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой, поскольку получил запрет на въезд в Украину. Об этом он узнал лишь во время проверки документов на границе.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

Первые сообщения по этому поводу появились во вторник, 1 сентября, в социальных сетях. Профиль "Сообщество и память" опубликовал информацию о том, что Секерку — вице-президента Общества по чествованию памяти жертв преступлений украинских националистов и научного сотрудника ИНП — не впустили на территорию Украины.

В воскресенье, 30 августа, ученый хотел пересечь польско-украинскую границу, чтобы принять участие в похоронных церемониях жертв Волынской трагедии. Именно тогда он узнал, что еще в ноябре 2023 года на него наложили трехлетний запрет на въезд в Украину.

"Ему сообщили, что в 2023 году СБУ внесла его в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Никакой причины такого решения не указано. Михалу не помогло даже вмешательство консула", — говорится в сообщении на странице "Сообщество и память".

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Детали запрета

  • Запрет на въезд действует до 28 ноября 2026 года. Причину его введения в ноябре 2023 года не указали.

Комментарий Института национальной памяти

Директор отделения Института национальной памяти во Вроцлаве Камиль Дворачек подтвердил, что этот случай действительно имел место.

В то же время он подчеркнул, что Секерка ехал в Украину не как представитель Института, а в частном порядке — в качестве вице-президента Общества по чествованию памяти жертв преступлений украинских националистов.

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Топ комментарии
+16
Їхав як віцепрезидент Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів.

А камандірововчку аплатілі рашісти? Бо такі Товариства зараз ***** ростить в Польщі, як гриби після своєї ядерки -лякалки...
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02.09.2026 19:52 Ответить
+8
«…Секерку - віцепрезидента Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів…»

Шкода. Муділі з такої організації треба було обовʼязково бути на похованні, лежати в перших рядах.
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02.09.2026 19:54 Ответить
+6
СБУ повинна звітувати перед ворогами України, чи як? якусь шмату не впустилти, значить причина вагома...
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02.09.2026 19:51 Ответить

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