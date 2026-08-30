На Волыни продолжается захоронение останков 55 поляков
На Волыни начались церемонии захоронения останков 55 польских жертв Волынской трагедии, эксгумированных в июле и августе на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. В мероприятиях принимают участие семьи погибших, представители властей Польши и Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.
Похоронят в уже существующих массовых могилах
Останки 55 жертв, эксгумированные в июле и августе, будут похоронены на польском кладбище в Островках. Их похоронят в одной из двух уже существующих массовых могил, созданных в результате предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах.
Кто участвует в перезахоронении
В церемонии принимают участие семьи погибших и многочисленные представители польских и украинских властей.
Среди присутствующих, в частности, вице-спикер Сейма Петр Згожельский, министр культуры и национального наследия Марта Ченковская, а также заместитель председателя Института национальной памяти Кароль Полейовский.
На месте также появились бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель сеймовой комиссии по иностранным делам Павел Коваль.
Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель министра культуры Иван Вербицкий.
Заместитель председателя Института национальной памяти подчеркнул, что "это действительно важный день для Польши". Он обратил внимание на то, что в массовых захоронениях, обнаруженных во время работ в Островках и Воле Островецкой, были останки многих женщин и детей.
"Сохранившаяся документация, исторические источники и воспоминания совпадают с тем, что мы на самом деле находим здесь, проводя поисковые, а затем эксгумационные работы. Этот чрезвычайно высокий процент детей и женщин свидетельствует о том, что это был просто спланированный и осуществленный с хладнокровием геноцид", - подчеркнул заместитель председателя IPN.
Что предшествовало
- Украина и Польша завершили эксгумационные работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни. В ходе исследований были обнаружены останки 55 погибших, среди которых 26 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль