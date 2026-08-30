На Волыни продолжается захоронение останков 55 поляков

На Волыни начались церемонии захоронения останков 55 польских жертв Волынской трагедии, эксгумированных в июле и августе на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. В мероприятиях принимают участие семьи погибших, представители властей Польши и Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

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Похоронят в уже существующих массовых могилах

Останки 55 жертв, эксгумированные в июле и августе, будут похоронены на польском кладбище в Островках. Их похоронят в одной из двух уже существующих массовых могил, созданных в результате предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах.

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Кто участвует в перезахоронении

В церемонии принимают участие семьи погибших и многочисленные представители польских и украинских властей.

Среди присутствующих, в частности, вице-спикер Сейма Петр Згожельский, министр культуры и национального наследия Марта Ченковская, а также заместитель председателя Института национальной памяти Кароль Полейовский.

На месте также появились бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель сеймовой комиссии по иностранным делам Павел Коваль.

Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

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Заместитель председателя Института национальной памяти подчеркнул, что "это действительно важный день для Польши". Он обратил внимание на то, что в массовых захоронениях, обнаруженных во время работ в Островках и Воле Островецкой, были останки многих женщин и детей.

"Сохранившаяся документация, исторические источники и воспоминания совпадают с тем, что мы на самом деле находим здесь, проводя поисковые, а затем эксгумационные работы. Этот чрезвычайно высокий процент детей и женщин свидетельствует о том, что это был просто спланированный и осуществленный с хладнокровием геноцид", - подчеркнул заместитель председателя IPN.

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