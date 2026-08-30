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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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На Волині тривають поховання останків 55 поляків

На Волині ховають останки 55 польських жертв Волинської трагедії

На Волині розпочалися похоронні церемонії останків 55 польських жертв Волинської трагедії, ексгумованих у липні та серпні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. У заходах беруть участь родини загиблих, представники влади Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.

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Поховають в уже наявних масових могилах

Останки 55 жертв, ексгумовані в липні та серпні, будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх поховають в одній із двох існуючих вже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках.

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Хто бере участь у перепохованні

У церемонії беруть участь родини вбитих та численні представники польської й української влади.

Серед присутніх, зокрема, віцеcпікер Сейму Пьотр Згожельський, міністр культури та національної спадщини Марта Ченковська, а також заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.

На місці також з’явилися колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та голова сеймової комісії з питань закордонних справ Павел Коваль.

Українську сторону представляв, зокрема, заступник міністра культури Іван Вербицький.

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Заступник голови Інституту національної пам'яті наголосив, що "це справді важливий день для Польщі". Він звернув увагу на те, що в масових похованнях, виявлених під час робіт в Острівках та Волі Островецькій, були останки багатьох жінок і дітей.

"Збережена документація, історичні джерела та спогади збігаються з тим, що ми насправді знаходимо тут, проводячи пошукові, а потім ексгумаційні роботи. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це було просто спланований та здійснений з холоднокровністю геноцид", – підкреслив заступник голови IPN.

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Що передувало

Автор: 

перепоховання (60) Волинська трагедія (180) Волинська область (888)
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Топ коментарі
+10
Ну це не новина. Таке в Украхні періодично відбувається. От новиною було б перепоховання останків українців - жертв польських атак і терору і не лише у Польщі, а й на тій же Волині з відповідним інформаційним супроводом.
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30.08.2026 16:04 Відповісти
+5
Дико разочарованы пшеки. Ожидали десятки тысяч убитых поляков, а тут всего лишь 55. И то ещё непонятно кто они. И причина их смерти. На геноцид не тянет совсем. Сравните сколько украинцев убили кацапы за последних 5 лет. Почему-то никто в мире не в вопит геноциде в Украине. Даже наши клоуны об этом молчат.
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30.08.2026 16:10 Відповісти
+5
Аяй! А скільки вереску стояло про ''Волинську різню''. То може навроцького пора притягнути до відповідальності за наклеп та за розпалювання ворожнечі!
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30.08.2026 16:18 Відповісти

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