На Волині тривають поховання останків 55 поляків

На Волині розпочалися похоронні церемонії останків 55 польських жертв Волинської трагедії, ексгумованих у липні та серпні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. У заходах беруть участь родини загиблих, представники влади Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.

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Поховають в уже наявних масових могилах

Останки 55 жертв, ексгумовані в липні та серпні, будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх поховають в одній із двох існуючих вже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках.

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Хто бере участь у перепохованні

У церемонії беруть участь родини вбитих та численні представники польської й української влади.

Серед присутніх, зокрема, віцеcпікер Сейму Пьотр Згожельський, міністр культури та національної спадщини Марта Ченковська, а також заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.

На місці також з’явилися колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та голова сеймової комісії з питань закордонних справ Павел Коваль.

Українську сторону представляв, зокрема, заступник міністра культури Іван Вербицький.

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Заступник голови Інституту національної пам'яті наголосив, що "це справді важливий день для Польщі". Він звернув увагу на те, що в масових похованнях, виявлених під час робіт в Острівках та Волі Островецькій, були останки багатьох жінок і дітей.

"Збережена документація, історичні джерела та спогади збігаються з тим, що ми насправді знаходимо тут, проводячи пошукові, а потім ексгумаційні роботи. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це було просто спланований та здійснений з холоднокровністю геноцид", – підкреслив заступник голови IPN.

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