На Волині тривають поховання останків 55 поляків
На Волині розпочалися похоронні церемонії останків 55 польських жертв Волинської трагедії, ексгумованих у липні та серпні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. У заходах беруть участь родини загиблих, представники влади Польщі та України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.
Поховають в уже наявних масових могилах
Останки 55 жертв, ексгумовані в липні та серпні, будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх поховають в одній із двох існуючих вже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках.
Хто бере участь у перепохованні
У церемонії беруть участь родини вбитих та численні представники польської й української влади.
Серед присутніх, зокрема, віцеcпікер Сейму Пьотр Згожельський, міністр культури та національної спадщини Марта Ченковська, а також заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.
На місці також з’явилися колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та голова сеймової комісії з питань закордонних справ Павел Коваль.
Українську сторону представляв, зокрема, заступник міністра культури Іван Вербицький.
Заступник голови Інституту національної пам'яті наголосив, що "це справді важливий день для Польщі". Він звернув увагу на те, що в масових похованнях, виявлених під час робіт в Острівках та Волі Островецькій, були останки багатьох жінок і дітей.
"Збережена документація, історичні джерела та спогади збігаються з тим, що ми насправді знаходимо тут, проводячи пошукові, а потім ексгумаційні роботи. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це було просто спланований та здійснений з холоднокровністю геноцид", – підкреслив заступник голови IPN.
Що передувало
- Україна та Польща завершили ексгумаційні роботи в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині. Під час досліджень виявили останки 55 загиблих, серед яких 26 дітей.
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