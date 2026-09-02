Працівник Інституту нацпам’яті Польщі не зміг в’їхати в Україну на перепоховання жертв Волинської трагедії

Науковий співробітник Вроцлавського відділення польського Інституту національної пам'яті Міхал Секерка не доїхав на перепоховання жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій, оскільки отримав заборону на в'їзд до України. Про неї він дізнався лише під час перевірки документів на кордоні.

Про це повідомляє Gazeta Wroclawska, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сталося

Перші повідомлення з цього приводу з'явилися у вівторок, 1 вересня, у соціальних мережах. Профіль "Спільнота та пам'ять" опублікував інформацію про те, що Секерку — віцепрезидента Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів та наукового співробітника ІНП — не впустили на територію України.

У неділю, 30 серпня, науковець хотів перетнути польсько-український кордон, щоб взяти участь у похоронних церемоніях жертв Волинської трагедії. Саме тоді він дізнався, що ще в листопаді 2023 року на нього наклали трирічну заборону на в'їзд до України.

"Йому повідомили, що у 2023 році СБУ внесла його до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію України. Жодної причини такого рішення не вказано. Міхалу не допомогло навіть втручання консула", — йдеться у дописі на сторінці "Спільнота та пам'ять".

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Деталі заборони

Заборона на в'їзд діє до 28 листопада 2026 року. Причину її накладення у листопаді 2023 року не вказали.

Коментар Інституту нацпам'яті

Директор відділення Інституту національної пам'яті у Вроцлаві Каміль Дворачек підтвердив, що цей випадок дійсно стався.

Водночас він наголосив, що Секерка їхав до України не як представник Інституту, а в приватному порядку — як віцепрезидент Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів.

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