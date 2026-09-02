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Новости
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КГГА опровергла информацию об "эвакуации 200 тысяч киевлян" зимой

Помощь маломобильным киевлянам

Эвакуация сотен тысяч жителей Киева зимой пока не планируется. Власти столицы рассматривают другие меры по подготовке, в частности адресную помощь отдельным категориям населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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Речь идет не об эвакуации, а о возможном перемещении

В КГГА призвали правильно использовать термины, касающиеся подготовки к зиме. Там подчеркнули, что эвакуация и временное перемещение — это разные процедуры.

В настоящее время речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации. Это может произойти при длительном отсутствии базовых коммунальных услуг и при наличии реальных рисков.

Перемещение будет осуществляться только с согласия самого человека или его законного представителя.

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По предварительным данным, в Киеве о желании при необходимости временно переселиться заявили чуть более 1300 одиноких пожилых людей, около 400 детей с инвалидностью и 500 людей с инвалидностью.

"Поэтому называть эти меры "эвакуацией 200 тысяч киевлян" некорректно. Важно не подменять суть подготовительной работы громкими заголовками, которые могут вводить людей в заблуждение", — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она также напомнила, что прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта.

Поэтому город заранее выясняет, есть ли у людей родственники или близкие, к которым в случае необходимости они могут поехать, потребуется ли им помощь города и какой вариант будет для них приемлемым.

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Кого могут временно эвакуировать

Прежде всего речь идет об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и отдельных семьях, которые в сложных условиях могут не справиться самостоятельно.

После того как город совместно с районными государственными администрациями обустроит места для временного пребывания киевлян, об этом сообщат на официальных страницах КГГА.

Также столица будет информировать о количестве таких мест и условиях пребывания.

Для большинства людей решением может стать не перемещение, а усиление помощи по месту жительства. Речь идет о доставке продуктов и теплых наборов, дополнительных визитах социальных работников, организации питания и помощи с транспортом.

Автор: 

КГГА (3064) Киев (27350) обстрел (35176) эвакуация (2412)
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Топ комментарии
+2
І куди можна таку масу людей вивезти? А язиком молоти - не мішки носити.
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02.09.2026 20:43 Ответить
+2
Лучше подождать зиму, а потом отжать хату тех одиноких бедолаг которые ее не переживут. Проще и надёжнее.
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02.09.2026 20:46 Ответить

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