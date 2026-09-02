КГГА опровергла информацию об "эвакуации 200 тысяч киевлян" зимой
Эвакуация сотен тысяч жителей Киева зимой пока не планируется. Власти столицы рассматривают другие меры по подготовке, в частности адресную помощь отдельным категориям населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Речь идет не об эвакуации, а о возможном перемещении
В КГГА призвали правильно использовать термины, касающиеся подготовки к зиме. Там подчеркнули, что эвакуация и временное перемещение — это разные процедуры.
В настоящее время речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации. Это может произойти при длительном отсутствии базовых коммунальных услуг и при наличии реальных рисков.
Перемещение будет осуществляться только с согласия самого человека или его законного представителя.
По предварительным данным, в Киеве о желании при необходимости временно переселиться заявили чуть более 1300 одиноких пожилых людей, около 400 детей с инвалидностью и 500 людей с инвалидностью.
"Поэтому называть эти меры "эвакуацией 200 тысяч киевлян" некорректно. Важно не подменять суть подготовительной работы громкими заголовками, которые могут вводить людей в заблуждение", — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Она также напомнила, что прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта.
Поэтому город заранее выясняет, есть ли у людей родственники или близкие, к которым в случае необходимости они могут поехать, потребуется ли им помощь города и какой вариант будет для них приемлемым.
Кого могут временно эвакуировать
Прежде всего речь идет об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и отдельных семьях, которые в сложных условиях могут не справиться самостоятельно.
После того как город совместно с районными государственными администрациями обустроит места для временного пребывания киевлян, об этом сообщат на официальных страницах КГГА.
Также столица будет информировать о количестве таких мест и условиях пребывания.
Для большинства людей решением может стать не перемещение, а усиление помощи по месту жительства. Речь идет о доставке продуктов и теплых наборов, дополнительных визитах социальных работников, организации питания и помощи с транспортом.
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