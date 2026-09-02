КМДА спростувала "евакуацію 200 тисяч киян" взимку

Евакуація сотень тисяч жителів Києва взимку наразі не планується. Влада столиці розглядає інші заходи підготовки, зокрема адресну допомогу окремим категоріям людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Йдеться не про евакуацію, а про можливе переміщення

У КМДА закликали правильно використовувати терміни щодо підготовки до зими. Там наголосили, що евакуація і тимчасове переміщення є різними процедурами.

Наразі йдеться про можливе тимчасове переміщення окремих людей у разі кризової ситуації. Це може статися за тривалої відсутності базових комунальних послуг та за наявності реальних ризиків.

Переміщення проводитимуть лише за згодою самої людини або її законного представника.

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За попередніми даними, у Києві своє бажання за необхідності тимчасово переміститися висловили трохи більше ніж 1300 одиноких людей старшого віку, близько 400 дітей з інвалідністю та 500 людей з інвалідністю.

"Тому називати ці заходи "евакуацією 200 тисяч киян" некоректно. Важливо не підміняти зміст підготовчої роботи гучними заголовками, які можуть вводити людей в оману", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона також нагадала, що минулої зими було понад 3 тисячі випадків, коли люди відмовлялися від тимчасового переміщення навіть за наявності підготовленого місця та транспорту.

Тому місто заздалегідь з'ясовує, чи мають люди родичів або близьких, до яких за необхідності можуть поїхати, чи потребуватимуть допомоги міста та який варіант буде для них прийнятним.

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Кого можуть тимчасово перемістити

Передусім йдеться про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремі родини, які за складних умов можуть не впоратися самостійно.

Після того як місто спільно з районними державними адміністраціями облаштує місця для тимчасового перебування киян, про це повідомлять на офіційних сторінках КМДА.

Також столиця інформуватиме про кількість таких місць та умови перебування.

Для більшості людей рішенням може стати не переміщення, а посилення допомоги за місцем проживання. Йдеться про доставку продуктів і теплих наборів, додаткові візити соціальних працівників, організацію харчування та допомогу з транспортом.