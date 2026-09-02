Россия атакует Украину вечером 2 сентября: в ряде областей объявлена тревога
Вечером 2 сентября Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:39 — Днепропетровская область — реактивные БПЛА мимо Юрьевки в северо-западном направлении.
В 19:52 — реактивные БПЛА в направлении г. Днепра.
В 19:57 — БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Затока).
В 20:05 — реактивные БПЛА в направлении г. Кривой Рог.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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