Росія атакує Україну ввечері 2 вересня: у низці областей оголосили тривогу
Ввечері 2 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 19:39 - Дніпропетровщина - реактивні БпЛА повз Юріївку в північно-західному напрямку.
О 19:52 - Реактивні БпЛА в напрямку м. Дніпро.
О 19:57 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Затока).
О 20:05 - Реактивні БпЛА в напрямку м. Кривий Ріг.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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