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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 2 вересня: у низці областей оголосили тривогу

Атака безпілотників

Ввечері 2 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:39 - Дніпропетровщина - реактивні БпЛА повз Юріївку в північно-західному напрямку.

О 19:52 - Реактивні БпЛА в напрямку м. Дніпро.

О 19:57 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Затока).

О 20:05 - Реактивні БпЛА в напрямку м. Кривий Ріг.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

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