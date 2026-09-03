Россия атаковала Виннитчину и Хмельнитчину: есть пострадавшие и повреждения

Вечером 2 сентября в Виннице раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр города Сергей Моргунов.

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В Виннице обломки "Шахеда" повредили жилые дома

По его словам, вследствие первой атаки обломки российского "Шахеда" упали в частном секторе Винницы. Повреждения получили жилые дома.

Погибших нет.

"Вследствие первой атаки обломки "Шахеда" упали в частном секторе, повреждены жилые дома. К сожалению, одна женщина получила ранение, ее госпитализировали", — сообщил мэр.

В четверг, 3 сентября, специальная комиссия должна провести обследование поврежденного жилья

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После 22:00 местные каналы сообщили об еще одном взрыве. Это произошло на фоне информации об атаке реактивных БПЛА.

В Хмельницкой области из-за атаки загорелись грузовик и склад

В Хмельницкой громаде вследствие российской атаки 2 сентября пострадал мужчина. Из-за падения обломков загорелись грузовой автомобиль и складское помещение на одном из предприятий.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что погибших нет.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин уточнил, что пострадавший является водителем грузовика. Мужчина получил осколочные ранения спины и находится в состоянии шока, ему оказывают медицинскую помощь.

Информации о других пострадавших пока нет. Пожар на предприятии локализован.