Росія атакувала Вінниччину та Хмельниччину: є постраждалі та пошкодження
У Вінниці ввечері 2 вересня пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міський голова Сергій Моргунов.
У Вінниці уламки "Шахеда" пошкодили житлові будинки
За його словами, внаслідок першої атаки уламки російського "Шахеда" впали у приватному секторі Вінниці. Пошкоджень зазнали житлові будинки.
Загиблих немає.
"Внаслідок першої атаки уламки "Шахеда" впали у приватному секторі, пошкоджено житлові будинки. На жаль, одна жінка отримала поранення, її госпіталізували", – повідомив міський голова.
У четвер, 3 вересня, спеціальна комісія має провести обстеження пошкодженого житла
Після 22:00 місцеві канали повідомили про ще один вибух. Це сталося на тлі інформації про атаку реактивних БпЛА.
На Хмельниччині через атаку загорілися вантажівка та склад
У Хмельницькій громаді внаслідок російської атаки 2 вересня постраждав чоловік. Через падіння уламків загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення на одному з підприємств.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що загиблих немає.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що постраждалий є водієм вантажівки. Чоловік отримав осколкові поранення спини та перебуває у стані шоку, йому надають медичну допомогу.
Інформації про інших постраждалих наразі немає. Пожежу на підприємстві локалізували.
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