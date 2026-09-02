Росія атакувала Вінниччину та Хмельниччину: є постраждалі та пошкодження

У Вінниці ввечері 2 вересня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міський голова Сергій Моргунов.

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У Вінниці уламки "Шахеда" пошкодили житлові будинки

За його словами, внаслідок першої атаки уламки російського "Шахеда" впали у приватному секторі Вінниці. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Загиблих немає.

"Внаслідок першої атаки уламки "Шахеда" впали у приватному секторі, пошкоджено житлові будинки. На жаль, одна жінка отримала поранення, її госпіталізували", – повідомив міський голова.

У четвер, 3 вересня, спеціальна комісія має провести обстеження пошкодженого житла

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Після 22:00 місцеві канали повідомили про ще один вибух. Це сталося на тлі інформації про атаку реактивних БпЛА.

На Хмельниччині через атаку загорілися вантажівка та склад

У Хмельницькій громаді внаслідок російської атаки 2 вересня постраждав чоловік. Через падіння уламків загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення на одному з підприємств.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що загиблих немає.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що постраждалий є водієм вантажівки. Чоловік отримав осколкові поранення спини та перебуває у стані шоку, йому надають медичну допомогу.

Інформації про інших постраждалих наразі немає. Пожежу на підприємстві локалізували.