Зеленський анонсував розширення підтримки бізнесу, що працює під ударами РФ

Держава розширить програми підтримки українського бізнесу, який працює в умовах російських ударів і має критичне значення для країни. Відповідні рішення вже напрацював Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з представниками українського бізнесу.

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Для бізнесу готують ширші програми підтримки

Зеленський зустрівся з власниками, керівниками та директорами найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів.

За його словами, найближчим часом Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк і команда Офісу президента мають підготувати рішення щодо розширення програм допомоги бізнесу.

"Міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", – заявив президент.

Зокрема, планують масштабувати програму доступного кредитування. Це має допомогти бізнесу забезпечувати українців усім необхідним.

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Щотижня фіксуватимуть потреби підприємців

За словами Зеленського, Міністерство закордонних справ має допомогти з необхідними домовленостями з міжнародними партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності.

Президент повідомив, що відповідні завдання вже визначені. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а зустрічі з представниками підприємств проводити регулярно.

Також мають знайти рішення щодо:

оновлення рішень та регуляцій;

необхідних змін алгоритмів;

нормального постачання у міста та громади.

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні планують переглянути підхід до комендантської години. Рішення мають ухвалювати з урахуванням потреб безпеки людей та можливості нормальної роботи бізнесу.

Також повідомлялося, що в Україні планують змінити підхід до повітряних тривог.

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