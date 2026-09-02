Зеленский анонсировал расширение поддержки бизнеса, работающего под ударами РФ

Государство расширит программы поддержки украинского бизнеса, который работает в условиях российских ударов и имеет критическое значение для страны. Соответствующие решения уже разработаны Кабинетом министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с представителями украинского бизнеса.

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Для бизнеса готовят более широкие программы поддержки

Зеленский встретился с владельцами, руководителями и директорами крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.

По его словам, в ближайшее время Министерство финансов, Министерство экономики, Национальный банк и команда Офиса президента должны подготовить решение о расширении программ помощи бизнесу.

"Министры финансов и экономики совместно с Нацбанком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решения по расширению программ поддержки бизнеса", — заявил президент.

В частности, планируется расширить программу доступного кредитования. Это должно помочь бизнесу обеспечивать украинцев всем необходимым.

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Еженедельно будут фиксировать потребности предпринимателей

По словам Зеленского, Министерство иностранных дел должно помочь с необходимыми договоренностями с международными партнерами для сохранения работы бизнеса в Украине и необходимой экономической активности.

Президент сообщил, что соответствующие задачи уже определены. Потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно, а встречи с представителями предприятий проводить регулярно.

Также должны быть найдены решения по следующим вопросам:

обновление решений и нормативных актов;

необходимых изменений алгоритмов;

нормальных поставок в города и населенные пункты.

Ранее Зеленский сообщил, что в Украине планируют пересмотреть подход к комендантскому часу. Решения должны приниматься с учетом потребностей безопасности людей и возможности нормальной работы бизнеса.

Также сообщалось, что в Украине планируют изменить подход к воздушным тревогам.

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