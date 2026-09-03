Марта Костюк после победы над американкой Слоун Стивенс: "Киев подвергается атакам последние 6 дней. Там моя семья"

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, рассказала, что помогает ей сохранять позитив в сложные времена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в её комментарии после победы над американкой Слоун Стивенс.

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Марта Костюк рассказала о вере и сложных днях

Костюк отметила, что за её настроением стоит много работы. По словам теннисистки, она не всегда счастлива, однако важно переживать неудачные дни с высоко поднятой головой.

Украинка также рассказала, что является христианкой. По её словам, вера помогает ей твёрдо стоять на ногах, ценить каждый день и двигаться дальше.

"Я также очень верующая, я христианка, и это помогает мне твердо стоять на ногах, ценить каждый день моей жизни и просто двигаться дальше", — сказала Костюк.

Теннисистка также упомянула о ситуации в Украине и своей семье, которая находится в Киеве.

"Сейчас в Украине очень тяжело. Киев подвергается атакам последние 6 дней. Это очень сложно, там моя семья. Но опять же, я стараюсь жить каждым мгновением и не знаю, когда все это закончится...", — отметила она.

Костюк считает, что сочувствие помогает понять истинную важность событий в жизни.

"Умение сопереживать точно помогает понимать, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем проигранный теннисный матч или просто плохой день", – добавила теннисистка.

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Украинка вышла в третий круг US Open

Во втором круге US Open Марта Костюк победила Слоун Стивенс, занимающую 209-е место в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка выиграла матч со счётом 6:1, 7:5.

Следующей соперницей Костюк станет победительница матча между Кимберли Биррелл и Екатериной Александровой.