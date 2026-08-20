Зеленский назначил государственные стипендии 11 украинским спортсменам
Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии 11 украинским спортсменам — чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №743/2026.
Выплаты для чемпионов и призеров
Размер государственных стипендий составит от трех до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сумма выплат зависит от спортивных достижений.
Стипендию в размере четырех прожиточных минимумов будут получать чемпионка XIII летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Оксана Ботурчук, чемпион XVII летних Паралимпийских игр по плаванию Ярослав Денисенко и чемпион XXIV летних Дефлимпийских игр по легкой атлетике Александр Дмитриенко.
Такую же выплату назначили чемпиону XII летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Александру Дорошенко, чемпионке XV и XVI летних Паралимпийских игр по паралимпийскому плаванию Елизавете Мерешко и чемпиону XV летних Паралимпийских игр по футболу Станиславу Подольскому.
По четыре прожиточных минимума также будут получать чемпионка XII и XIII зимних Паралимпийских игр по парабиатлону и пара-лыжным гонкам Оксана Шишкова и чемпион XIII и XV летних Паралимпийских игр по футболу Иван Шкварло.
Сколько будут получать серебряные и бронзовые призеры
Серебряному призеру XVI летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Роману Данилюку назначена стипендия в размере трех с половиной прожиточных минимумов. Такую же выплату будет получать серебряный призер XVIII и IX зимних Дефлимпийских игр по лыжным гонкам Павел Мандзюк.
Бронзовой призерке XXX летних Олимпийских игр по легкой атлетике Анне Рыжиковой назначена государственная стипендия в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Стипендии назначены в соответствии с указами президента от 18 августа 2004 года и 10 сентября 2011 года, регулирующими государственную поддержку спортсменов.
Ранее Зеленский заявил, что Минобороны должно разработать реальные решения и "более гуманный" подход к мобилизации.
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