Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии 11 украинским спортсменам — чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №743/2026.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Выплаты для чемпионов и призеров

Размер государственных стипендий составит от трех до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сумма выплат зависит от спортивных достижений.

Стипендию в размере четырех прожиточных минимумов будут получать чемпионка XIII летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Оксана Ботурчук, чемпион XVII летних Паралимпийских игр по плаванию Ярослав Денисенко и чемпион XXIV летних Дефлимпийских игр по легкой атлетике Александр Дмитриенко.

Читайте: Офис президента отказался публиковать петицию о пресс-конференции Зеленского с независимыми СМИ

Такую же выплату назначили чемпиону XII летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Александру Дорошенко, чемпионке XV и XVI летних Паралимпийских игр по паралимпийскому плаванию Елизавете Мерешко и чемпиону XV летних Паралимпийских игр по футболу Станиславу Подольскому.

По четыре прожиточных минимума также будут получать чемпионка XII и XIII зимних Паралимпийских игр по парабиатлону и пара-лыжным гонкам Оксана Шишкова и чемпион XIII и XV летних Паралимпийских игр по футболу Иван Шкварло.

Читайте также: Зеленский поздравил Венгрию с национальным праздником и пригласил Мадьяра в Киев

Сколько будут получать серебряные и бронзовые призеры

Серебряному призеру XVI летних Паралимпийских игр по паралимпийской легкой атлетике Роману Данилюку назначена стипендия в размере трех с половиной прожиточных минимумов. Такую же выплату будет получать серебряный призер XVIII и IX зимних Дефлимпийских игр по лыжным гонкам Павел Мандзюк.

Бронзовой призерке XXX летних Олимпийских игр по легкой атлетике Анне Рыжиковой назначена государственная стипендия в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Стипендии назначены в соответствии с указами президента от 18 августа 2004 года и 10 сентября 2011 года, регулирующими государственную поддержку спортсменов.

Ранее Зеленский заявил, что Минобороны должно разработать реальные решения и "более гуманный" подход к мобилизации.

Читайте также: Зеленский не сказал ни слова об очередной коррупции в ОП, — Шабунин