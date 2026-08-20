Зеленский поздравил Венгрию с национальным праздником и пригласил Мадяра в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и венгерский народ с национальным праздником — Днем Святого Стефана — и отметил, что будет рад принять главу венгерского правительства в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Зеленского, опубликованном посольством Украины в Будапеште.

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Зеленский поблагодарил Венгрию за поддержку

Зеленский отметил, что Украину и Венгрию объединяет многовековая история добрососедства, взаимного уважения и совместной борьбы за свободу и собственную государственность.

"Благодарны Венгрии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за солидарность в это чрезвычайно важное для нашего государства время", — написал Зеленский.

Он также упомянул о гуманитарной помощи Венгрии, оздоровлении украинских детей и воинов, а также о поддержке граждан Украины.

Президент подчеркнул, что Украина ценит Венгрию как хорошего соседа и надежного партнера.

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Новая страница в отношениях двух государств

Зеленский заявил, что благодаря выбору венгерского народа Украина и Венгрия открывают новую страницу двусторонних отношений. Они должны развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения, мира и взаимопонимания.

Президент напомнил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией.

Зеленский подтвердил готовность к открытому и конструктивному взаимодействию для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и развития полноформатного сотрудничества.

Он также отметил, что будет рад приветствовать Петера Мадяра в Киеве в ближайшее удобное для него время.

В июле во время саммита НАТО в Анкаре Зеленский и Мадьяр договорились провести встречу.

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