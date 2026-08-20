Зеленский поздравил Венгрию с национальным праздником и пригласил Мадяра в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и венгерский народ с национальным праздником — Днем Святого Стефана — и отметил, что будет рад принять главу венгерского правительства в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Зеленского, опубликованном посольством Украины в Будапеште.
Зеленский поблагодарил Венгрию за поддержку
Зеленский отметил, что Украину и Венгрию объединяет многовековая история добрососедства, взаимного уважения и совместной борьбы за свободу и собственную государственность.
"Благодарны Венгрии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за солидарность в это чрезвычайно важное для нашего государства время", — написал Зеленский.
Он также упомянул о гуманитарной помощи Венгрии, оздоровлении украинских детей и воинов, а также о поддержке граждан Украины.
Президент подчеркнул, что Украина ценит Венгрию как хорошего соседа и надежного партнера.
Новая страница в отношениях двух государств
Зеленский заявил, что благодаря выбору венгерского народа Украина и Венгрия открывают новую страницу двусторонних отношений. Они должны развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения, мира и взаимопонимания.
Президент напомнил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией.
Зеленский подтвердил готовность к открытому и конструктивному взаимодействию для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и развития полноформатного сотрудничества.
Он также отметил, что будет рад приветствовать Петера Мадяра в Киеве в ближайшее удобное для него время.
В июле во время саммита НАТО в Анкаре Зеленский и Мадьяр договорились провести встречу.
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