Зеленський привітав Угорщину з національним святом та запросив Мадяра до Києва

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та угорський народ з національним святом - Днем Святого Іштвана та зазначив, що буде радий вітати главу угорського уряду в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі Зеленського, який опублікувало посольство України в Будапешті.

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Зеленський подякував Угорщині за підтримку

Зеленський зазначив, що Україну та Угорщину поєднує багатовікова історія добросусідства, взаємної поваги та спільної боротьби за свободу і власну державність.

"Вдячні Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за солідарність у цей надзвичайно важливий для нашої держави час", – написав Зеленський.

Він також згадав про гуманітарну допомогу Угорщини, оздоровлення українських дітей і воїнів та підтримку громадян України.

Президент наголосив, що Україна цінує Угорщину як доброго сусіда і надійного партнера.

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Нова сторінка у відносинах двох держав

Зеленський заявив, що завдяки вибору угорського народу Україна та Угорщина відкривають нову сторінку двосторонніх відносин. Вони мають розвиватися на основі взаємовигідної співпраці, взаємної поваги, миру та порозуміння.

Президент нагадав, що цього року виповнюється 35 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

Зеленський підтвердив готовність до відкритої та конструктивної взаємодії для подальшого зміцнення відносин між двома країнами та розвитку повноформатної співпраці.

Він також зазначив, що буде радий вітати Петера Мадяра у Києві найближчим зручним для нього часом.

У липні під час саміту НАТО в Анкарі Зеленський і Мадяр домовилися провести зустріч.

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