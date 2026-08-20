Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 11 українським спортсменам — чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента України №743/2026.

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Виплати для чемпіонів і призерів

Розмір державних стипендій становитиме від трьох до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Сума виплат залежить від спортивних досягнень.

Стипендію в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів отримуватимуть чемпіонка XIII літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Оксана Ботурчук, чемпіон XVII літніх Паралімпійських ігор з плавання Ярослав Денисенко та чемпіон XXIV літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики Олександр Дмитриєнко.

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Таку саму виплату призначено чемпіону XII літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Олександру Дорошенку, чемпіонці XV та XVI літніх Паралімпійських ігор з пара плавання Єлизаветі Мерешко та чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футболу Станіславу Подольському.

По чотири прожиткові мінімуми також отримуватимуть чемпіонка XII та XIII зимових Паралімпійських ігор з пара біатлону та пара лижних перегонів Оксана Шишкова і чемпіон XIII та XV літніх Паралімпійських ігор з футболу Іван Шкварло.

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Скільки отримуватимуть срібні та бронзові призери

Срібному призеру XVI літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Роману Данилюку призначено стипендію в розмірі трьох з половиною прожиткових мінімумів. Таку саму виплату отримуватиме срібний призер XVIII та IX зимових Дефлімпійських ігор з лижних перегонів Павло Мандзюк.

Бронзовій призерці XXX літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики Анні Рижиковій призначено державну стипендію в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Стипендії призначено відповідно до указів президента від 18 серпня 2004 року та 10 вересня 2011 року, які регулюють державну підтримку спортсменів.

Раніше Зеленський заявив, що Міноборони має розробити реальні рішення та "більш людяний" підхід до мобілізації.

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