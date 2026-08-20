Офіс президента відмовився публікувати петицію про пресконференцію Зеленського з незалежними ЗМІ

В Офісі президента України відмовилися опублікувати на сайті глави держави петицію із проханням провести пресконференцію Володимира Зеленського для незалежних медіа.

Про це 20 серпня повідомив ініціатор звернення, журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відповіли в ОП

У відповіді на ініціативу в ОП написали журналісту, що ініційована ним електронна петиція президентові України нібито "не відповідає встановленим вимогам", тож її оприлюднення не здійснюється.

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Про що йшлося в петиції

У тексті петиції Мокрик зазначав, що "понад місяць в Україні тривають протести, і однією з вимог, що незмінно лунає на них, є заклик до президента вступити в реальний діалог із суспільством".

"Переконані, що однією з дієвих і водночас реалістичних форм такого діалогу може стати пресконференція для незалежних і критично налаштованих журналістів та медіа. Саме вони готові ставити ті гострі й нагальні запитання щодо внутрішньої політики, які сьогодні звучать на протестах, і саме відповіді на ці запитання суспільство хоче почути безпосередньо від президента", — ішлося в тексті петиції.

Автор петиції пропонував запросити на пресконференцію представників "Української Правди", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, НВ, "Дзеркала Тижня", BBC Україна та Liga.net.

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Пресконференція Зеленського

Зазначимо, що Зеленський востаннє проводив в Україні пресконференцію із запрошенням широкого кола ЗМІ на початку 2025 року. Відтоді глава держави відповідає на запитання журналістів переважно під час закордонних візитів або прийому іноземних делегацій в Україні, де можливість поставити запитання обмежена форматом і коротким часом заходу.

Нововведенням Офісу президента у 2025 році став формат аудіовідповідей Зеленського на заздалегідь надані запитання, однак до такої форми спілкування також допущені не всі засоби інформації.

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