"Вероніка Феншуй" радила Єрмаку, в яку саме дату призначити Татарова в ОП, - журналіст Мокрик

Вероніка Анікієвич (Вероніка-феншуй), з якою радився екскерівник ОП Андрій Єрмак, давала йому поради щодо призначення Олега Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента. Поради також стосувалися й дати призначення.

Про це у своєму відео розповів журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Мокрик, посилаючись на власне джерело, близько до розслідування, заявив, що Анікієвич радила Єрмаку не лише кого призначати, але й коли саме призначати.

"І саме тому консультуватися щодо Олега Татарова Єрмак із Веронікою Анікієвич почав іще у квітні 2020 року, а призначення відбулося лише 5 серпня 2020 року. Понад три місяці людину маринували для того, щоби дочекатися найкращого зірково-цифрового розкладу для указу", - зазначив журналіст.

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Також, за даними Мокрика, у липні 2020 року Єрмак перепитував Анікієвич. коли саме краще призначити Татарова.

Та йому відповіла, що 5 серпня. Того ж дня Зеленський підписав указ про призначення.

Джерело розповіло, що у листуванні з Анікієвич Єрмак також згадував, що призначення Татарова "забезпечує йому підтримку людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року".

Мокрик зазначив, що це дата народження Андрія Портнова.

Більше про Анікієвич

Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.

прокурорка САП Гребенюк. За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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