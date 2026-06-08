"Вероніка Феншуй" радила Єрмаку, в яку саме дату призначити Татарова в ОП, - журналіст Мокрик
Вероніка Анікієвич (Вероніка-феншуй), з якою радився екскерівник ОП Андрій Єрмак, давала йому поради щодо призначення Олега Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента. Поради також стосувалися й дати призначення.
Про це у своєму відео розповів журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Мокрик, посилаючись на власне джерело, близько до розслідування, заявив, що Анікієвич радила Єрмаку не лише кого призначати, але й коли саме призначати.
"І саме тому консультуватися щодо Олега Татарова Єрмак із Веронікою Анікієвич почав іще у квітні 2020 року, а призначення відбулося лише 5 серпня 2020 року. Понад три місяці людину маринували для того, щоби дочекатися найкращого зірково-цифрового розкладу для указу", - зазначив журналіст.
Також, за даними Мокрика, у липні 2020 року Єрмак перепитував Анікієвич. коли саме краще призначити Татарова.
Та йому відповіла, що 5 серпня. Того ж дня Зеленський підписав указ про призначення.
Джерело розповіло, що у листуванні з Анікієвич Єрмак також згадував, що призначення Татарова "забезпечує йому підтримку людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року".
Мокрик зазначив, що це дата народження Андрія Портнова.
Більше про Анікієвич
- Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
- За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
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Но ведь ****...ц начался не с Вероники
****...ц начался с любви народа к ВОВКЕ
Народ - настоящий и единственный автор *****...А
В котором мы бултыхаемся
И что самое страшное народу до сих пор нравится И ВОВКА
И ВОВКИН ****...Ц
Народ завтра сходит на выборы
И снова выберет ****......Ц
ИЛИ ВОВКИН ,ИЛИ СЕРЕЖКИН
Имя неважно
Важно только одно - что судьбу страны выбирают безмоглые
И их так много ...
І цим довбойобам виборцям Порох був не такий...
Тарологиня, ларьочнік, сексологиня, весільній фотограф? Бігом вирішувати долю країни !