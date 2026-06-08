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Новини Підозра Єрмаку
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"Вероніка Феншуй" радила Єрмаку, в яку саме дату призначити Татарова в ОП, - журналіст Мокрик

Призначення Татарова в ОП погоджувала гадалка Єрмака

Вероніка Анікієвич (Вероніка-феншуй), з якою радився екскерівник ОП Андрій Єрмак, давала йому поради щодо призначення Олега Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента. Поради також стосувалися й дати призначення.

Про це у своєму відео розповів журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Мокрик, посилаючись на власне джерело, близько до розслідування, заявив, що Анікієвич радила Єрмаку не лише кого призначати, але й коли саме призначати.

 "І саме тому консультуватися щодо Олега Татарова Єрмак із Веронікою Анікієвич почав іще у квітні 2020 року, а призначення відбулося лише 5 серпня 2020 року. Понад три місяці людину маринували для того, щоби дочекатися найкращого зірково-цифрового розкладу для указу", - зазначив журналіст.

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Також, за даними Мокрика, у липні 2020 року Єрмак перепитував Анікієвич. коли саме краще призначити Татарова.

Та йому відповіла, що 5 серпня. Того ж дня Зеленський підписав указ про призначення.

Джерело розповіло, що у листуванні з Анікієвич Єрмак також згадував, що призначення Татарова "забезпечує йому підтримку людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року".

Мокрик зазначив, що це дата народження Андрія Портнова. 

Більше про Анікієвич

  • Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
  • За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте: У Зеленського тепер кажуть, що Єрмак не був впливовим, а ОП - це всього лиш канцелярія

Автор: 

Єрмак Андрій (1779) Офіс Президента (2099) Татаров Олег (433) Мокрик Данило (4)
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Топ коментарі
+6
Не тільки робила, а ще й ЗЕлья варила
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08.06.2026 15:51 Відповісти
+6
Може ця вероніка і дату контрнаступу у 2023 році визначала?
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08.06.2026 15:51 Відповісти
+6
Дно імені дерьмака - зеленського.
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08.06.2026 15:52 Відповісти
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Ляльки вуду робила?
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08.06.2026 15:50 Відповісти
Не тільки робила, а ще й ЗЕлья варила
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08.06.2026 15:51 Відповісти
Она ведунья, а не адепт вуду. Это совсем другая магия. На славян не действует. Она его на бабки просто разводила.
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08.06.2026 15:53 Відповісти
Може ця вероніка і дату контрнаступу у 2023 році визначала?
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08.06.2026 15:51 Відповісти
Ну всі ж сЄкрЄти не треба відкривати...
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08.06.2026 15:52 Відповісти
реально страшно навіть уявити які вони могли приймати рішення перебуваючи в астралі за порадою вероніки... Це в принципі може пояснити дуже багато дивних рішень, які здаються м яко кажучи дивними або нелогічними.
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08.06.2026 16:07 Відповісти
Так, вона дала пораду повести військо туди, де ворог підготувався і чекав. А ****, новиє ліца і нові методи ведення війни. А ще скільки ми всього страшного дізнаємося, коли буде зміна влади.
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08.06.2026 16:08 Відповісти
Дно імені дерьмака - зеленського.
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08.06.2026 15:52 Відповісти
Єрмака беруть за зябра а до Татарова ніяких пред"яв
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08.06.2026 15:53 Відповісти
Татаров - жертва, бо його кілька місяців маринували і не призначали....
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08.06.2026 15:57 Відповісти
Як і всіх розводили на бабки. Команда Зе прийшла на брехні, але не розбудовувати Україну, а мародеритт все, до чого дотягнутися руки.
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08.06.2026 16:31 Відповісти
По ходу, вона розробляла Єрмаку графік інтимного життя....
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08.06.2026 15:54 Відповісти
"Вероніка Феншуй" - видатна політична діячка України 2020-2025 років......часів "країни мрій" преЗЕдента..
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08.06.2026 15:56 Відповісти
психически больной ермак, кагал наркотов- это и есть та шваль, что отправляет украинцев- титульную нацию настирание
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08.06.2026 16:03 Відповісти
Якась кацапська потвора керує державою...хайно війна дасть Господь закінчиться та справжні хлопці повернуться... всіх цих гадів знищать... Слава ЗСУ та України !!!
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08.06.2026 16:05 Відповісти
Оно конечно - все это полный ****......ц
Но ведь ****...ц начался не с Вероники
****...ц начался с любви народа к ВОВКЕ
Народ - настоящий и единственный автор *****...А
В котором мы бултыхаемся
И что самое страшное народу до сих пор нравится И ВОВКА
И ВОВКИН ****...Ц
Народ завтра сходит на выборы
И снова выберет ****......Ц
ИЛИ ВОВКИН ,ИЛИ СЕРЕЖКИН
Имя неважно
Важно только одно - что судьбу страны выбирают безмоглые
И их так много ...
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08.06.2026 16:05 Відповісти
*********!!!! *****! Який ******* стид! Мені просто фізично боляче читати яких дегенератів обрав мудрий нарід України.... Радитися з гадалкою в який день призначати чергового урода... Блядьпіздєц*******нахуй. Адмін, забань мене шоб я блін більше не читав таких новин....
І цим довбойобам виборцям Порох був не такий...
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08.06.2026 16:12 Відповісти
глибинна держава, на яку ми всі заслужили у 2019 )

Тарологиня, ларьочнік, сексологиня, весільній фотограф? Бігом вирішувати долю країни !
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08.06.2026 16:15 Відповісти
останнім часом усе більше самозакоханих дебілів керують цим світом..
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08.06.2026 16:31 Відповісти
Дитячий садок , хто рулить країною , на яких сайтах таких персонажів знаходять???
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08.06.2026 16:33 Відповісти
Ну хоть понятно кто за кулисами реально страной управляет. У нормальных людей это правда как правило рептилоиды, иллюминаты и масоны. Ну а у нас Вероника.... Какая страна такое и теневое правительство.
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08.06.2026 16:42 Відповісти
С олєжи мабуть теж отримала бабла за сакральну дату.
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08.06.2026 17:13 Відповісти
Єрмака судять за конкретними статтями ККУ, нащо ви знову тягнете у інформаційний простір оте хайпове лайно з гадалками, яке юридично ні на що не впливає. Краще б ви допомогли слідству оприлюдненням конкретних фактів злочинних дій.
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08.06.2026 17:18 Відповісти
У Татарова все добре -значить вірно наворожила , що тут ще сказати.
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08.06.2026 17:20 Відповісти
Небезпечна суміш фантастичного мислення і невігластва, притаманна ******** владі.
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08.06.2026 17:29 Відповісти
 
 