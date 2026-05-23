У Зеленського тепер кажуть, що Єрмак не був впливовим, а ОП - це всього лиш канцелярія

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колишній очільник ОП Андрій Єрмак не мав окремого політичного впливу та не виступав самостійним гравцем у політиці.

Єрмак був оперативним менеджером

"Дивіться, Офіс президента - це ж не якийсь там державний орган, який має виконувати певні виконавчі функції. Це по суті канцелярія, секретаріат президента. І президент виходить з чого: от йому потрібні такі операційні менеджери. На мій погляд, Єрмак якраз був вдалим операційним менеджером, який виконував функції такого менеджера при президентові Зеленському", - заявив Подоляк.

За його словами, через це Єрмак довго перебував на посаді й, на думку президента, ефективно виконував функції саме операційного менеджера, а не "самостійної політичної фігури".

Водночас радник заявив про "демонізацію образа Єрмака" у суспільній свідомості: "(Це призвело до того. - Ред.), що у людей було враження, що він є автономною політичною одиницею. А це не так".

"Насправді він був, скажімо ще раз, операційним менеджером президента Зеленського. І президентові комфортно було працювати в тій системі координат, яку створив Єрмак. Ну, з точки зору там відпрацювання тих чи інших позицій президента в різних професійних групах", - сказав Подоляк.

Використовувати слово "менеджери" стосовно свого оточення почав сам президент Зеленський.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Яка все таки шпана при владі. Тупо шпана.
23.05.2026 14:58 Відповісти
Тобто Подоляк підтвердив, що у всьому винен Зеля.
"Дебилы, бл..." (с)
23.05.2026 15:03 Відповісти
Могли б сказати, що не знають ніякого Єрмака, то все вороже ІПСО.
23.05.2026 15:03 Відповісти
Яка все таки шпана при владі. Тупо шпана.
Зелена гуппі.
23.05.2026 15:05 Відповісти
Забужко: "Вони тут на гастролях..."
23.05.2026 15:22 Відповісти
73% від 40% розумніші та впливовіші ніж 60% не голосувавших.
23.05.2026 15:01 Відповісти
Брехня,ліцемерія,піар--це все про нинішню владу.
23.05.2026 15:02 Відповісти
Вона демократично обрана. Це еліта мудрого наріду.
23.05.2026 16:34 Відповісти
Тобто Подоляк підтвердив, що у всьому винен Зеля.
"Дебилы, бл..." (с)
23.05.2026 15:03 Відповісти
Я якраз про це і хотів сказать... "Підставив" Подоляк, "Блазня", "на всі 100...".
23.05.2026 15:21 Відповісти
Голобородько сам це підтвердив...
"Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я, - заявив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, додаючи, що ті, хто намагається критикувати очільника офісу президента за його вплив, насправді хочуть атакувати самого гаранта. - Якщо ви хочете послабити людину, ви будете бити по команді. Це і є політика." /04 липня, 2024/
23.05.2026 16:34 Відповісти
Могли б сказати, що не знають ніякого Єрмака, то все вороже ІПСО.
23.05.2026 15:03 Відповісти
Скоро так і скажуть. БОгдан приклад.
23.05.2026 15:22 Відповісти
Ой,***...! Віримо,Михайло,віримо
23.05.2026 15:03 Відповісти
А для чого тоді єрмак приїздив до нашого комбрига в штаб як ще на Бахмуті були. Бубочка зрозуміло. Верховний головнокомандувач. А єрмак тоді що в нас робив? Ха ха ха.
23.05.2026 15:04 Відповісти
а це виглядає як зрада,доступ до інформації та діяльності прифронтових штабів людей без спецдопуску.....
23.05.2026 15:33 Відповісти
А в Лісичанську в штабі була мар'яна безугла з комісією. Ще форму вдягала і в телефоні сиділа. Ха ха ха.
23.05.2026 15:38 Відповісти
у цієї міг бути припис і дозвіл ради....а що могло бути у алли борисівни??виписка на аналізи??
23.05.2026 16:19 Відповісти
Як що?! Настанови найвеличнішого передавав!
Як казав зє "Єрмак робить те,що Я йому кажу!"
23.05.2026 15:45 Відповісти
В принципі, яворівський наводчік ракет правий. За все повинен відповідати особисто Зеленський, за Вагнера, ракетну програму, та особливо за це: Як ключовий переговорник в рамках Трехсторонньої контактної групи (ТКГ), Андрій Ермак погоджував на вищому рівні принципи розведення військ (наприклад, участки в районі Золотого і Петровського) і рамкові угоди про розмінування. Товаришч Сталін розстріляв би це шапіто за банальну зраду, но у нас банана ріпаблік.
23.05.2026 15:06 Відповісти
Хочуть сказати, що єрмак був просто кротом-пацюком?
23.05.2026 15:10 Відповісти
Подоляк може казати все що завгодно, але тисячі фактів які всім відомі, вже неможливо приховати. Від оманської подорожі Єрмака у січні 2020, коли він ще був ніким, але чомусь опинився разом з реЗЕдентом в Омані на ніби то переговорах з султаном Оману, до переговорів у США про виділення зброї, куди Єрмак не взяв із собою навіть керівника МЗС Сибігу... Тобто вже неможливо приховати зловживання зеленським своїми посадовими обовязками та незаконне делегування своєму любимцю Єрмаку, який навіть не був держслужбовцем, значної частини повноважень президента. Це злочин за статтею 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
23.05.2026 15:11 Відповісти
Клоун цей подоляк...
23.05.2026 15:11 Відповісти
засланий козачок....
23.05.2026 15:34 Відповісти
За кожну поцуплену "призначенцями Зєлєнского" з бюджету гривню несе персональну відповідальність Зєлєнскій. Він головний злодій і зрадник України. Саме він! З кожної, навіть дрібної афери, він отримує відкат. Про його меркантильність ходили легенди ще в ті часи коли він "дрібязок по кишеням тирив" в "95 Кварталі". Зєлєнскій призначає тільки тих хто пхає йому в кишеню. Тільки таких! Кожний хто пояд з цим злодієм є злодієм. Його оточує лайно яке він сам собі підібрав, а тепер дивується що навколо нього сморід...
23.05.2026 15:12 Відповісти
У Зеленського тепер кажуть,...

- Лікарю! Я втратив інтерес до жінок.
- Так у Вашому віці... ?
- А мій сусід Омелько, старший за мене на десяток років, каже, що ще ого-го!
- Так і ви теж КАЖІТЬ, що ви ще ого-го!
23.05.2026 15:14 Відповісти
За всі кладовища з похованням загиблих Героїв з 2022 року за кожного громадянина України який загинув з 2022 року він повинен понести особисту відповідальність...
23.05.2026 15:17 Відповісти
Напало *****. Зайшли окупанти. Зєлєнскій не готував країну до війни, а навпаки, сприяв окупантам. Тобто Зєлєнскій особисто в українців не стріляв. Він лише створював умови для нашого винищення...
23.05.2026 16:33 Відповісти
Звичайна канцелярія через яку відмивалися сотні мільйонів гривень, ну ну , розказуйте казочки
23.05.2026 15:18 Відповісти
Тотальна і нагла брехня про все і завжди - офіційна ідеологія української влади зелених покидьків. Без жодних виключень.
23.05.2026 15:20 Відповісти
кажуть шо на Заході є держави ,де констітуційнно забороненно , мати державні посади євреям ,з чого б це ?...Те шо з 41-45 р гітлеровські євреї знищювали своїх ,самих талановитих ,гарних ,розумних своїх євреєв ,то тепер от те , шо залишилося править світом ?!!!...Ми багато не знаємо у світовому порядку і законах ,а пора вже світу і Україні ,з цими мутняками розібратися ...
23.05.2026 15:20 Відповісти
А хто сказав, що у нас при владі ЄВРЕЇ? Мояться не Яхве, а пачці доларів, івриту не знають, замість Тори читають порножурнали... Це не євреї, а злодійкуваті "маланці"...
23.05.2026 15:25 Відповісти
Іноді треба просто промовчати. Зійдеш за українця.
23.05.2026 15:32 Відповісти
Дотримуйся цього правила, спочатку, САМА... Тоді більше - тебе не тільки "українкою" вважатимуть, але й "розумною" та "грамотною"...
23.05.2026 15:40 Відповісти
Я винна, що ти себе вже вкотре видав?
23.05.2026 15:43 Відповісти
ЧИМ я себе "видав"? У тебе "з головою - порядок"? Ти пігулки заспокійливі, вже пила? Чи ти їх з амфетаміновими, переплутала?...
23.05.2026 15:48 Відповісти
А ХТО ХАНУКІЮ НА МАЙДАНІ ВСТАНОВИВ?
23.05.2026 16:35 Відповісти
То мокра пляма на штанях - мабуть вода попала. А звідки запах? Може вступив де... А що зі штанин коричневе стікає? А.. То Порошенко мені в штани насрав, 100% (черговий відосік Зелі)
23.05.2026 15:22 Відповісти
23.05.2026 15:27 Відповісти
і завтра НАБУ скажуть ,шо такі да вова це зеленський мафіозний 🤡..тоді хто буде казати ,а ми його не знаємо ,але гто буде відповідати ,за загибель людей та здачі 35 % держави ?!!!...
23.05.2026 15:23 Відповісти
Тобто відповідальрий за всю сраку саме Зєлєнскій і якісь виправданн, про чорта Єрмака не проходятт? 🤔 Нууу, юридично так і є - Зєлєнскій буде відповідати.
23.05.2026 15:24 Відповісти
Все готується до того, щоб не було НІЯКИХ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ - простий секретар, секретаріат, не мав ОФІЦІЙНИХ службових повноважень для самостійного ухвалення рішень та права підпису!! Як і було задумано.ТОМУ - просте шахрайство, без усіх тих 364 - 368 ст.ст ККУ та Державних зрад...Угода з прокурором....Мільярди - у кишенях "команди"... Реабілітація на Мальдівах разом з Міндичам...Державна охорона,щоб не викрали "козачка нашого сволочі червоні", як носія Державних секретів....та кодів кріптогаманців. Крапка
23.05.2026 15:26 Відповісти
Виглядає тоді що так, а де тоді був президент і його підопічні СБУ і Генпрокуратура? Просто все тяжке валять на Бубочку, хоча чому валять, він все це організував і він має нести за це відповідальність.
23.05.2026 16:12 Відповісти
Кажуть скоро менеджер зміниться на менеджерку...
23.05.2026 15:26 Відповісти
ОПАЧКИ!! Приїхали............
23.05.2026 15:26 Відповісти
На плівках все зафіксовано. А подляк може ляпати, що хоче. Язик без кісток.
23.05.2026 15:27 Відповісти
Як українське прислівя-І я не я і хата не моя,ото- "зелена маланська відмазка"
23.05.2026 15:27 Відповісти
23.05.2026 15:28 Відповісти
Ты еще падло сидеть будешь за наводку на полигон, мразь. Так что суши ласты
23.05.2026 15:29 Відповісти
Дебилы, *****...
23.05.2026 15:31 Відповісти
3,14дари зелені
23.05.2026 15:33 Відповісти
Тоді, дозвольте послати Буданова найух...
23.05.2026 15:33 Відповісти
23.05.2026 15:37 Відповісти
А літвін незабаром скаже,що Подоляк не мав ніякого впливу на інф.політику і на зеботву.
Та,це в тому разі,коли Михайло піде курсом Андрія.
23.05.2026 15:35 Відповісти
Блазень з себе корчить дурня, але насправді - це дуже продумана людина, яка на жаль працює не на користь Україні
23.05.2026 15:36 Відповісти
нещасна Україна, то був президент "праффесар", тепер "праффессі анал" ... що далі буде
23.05.2026 15:37 Відповісти
І так чеерез одного.
23.05.2026 15:51 Відповісти
Правду пишите. Все почалося з Чорновола.Не вибрали і отримали Кравчука. Хоча Кравчук був не найгірший варіант, але повів нас паралельним совковим шляхом. Після Кравчука отримали дважди найгірше що було Кучму. Після Кучми знову не поганий варіант Ющенко. Після Ющенко народ знову повернувся в болото і вибрав зека, проросійського ''господарника''. Привівши таким чином країну до прірви, народ налякався і вибрав Порошенка, який витягнув їх з лайна, обмив і повів до Європи. Аж тут налякавшись до смерті відвічний ворог московити, через своїх олігархів- євреїв всовують Україні через таких самих Голобородька', який нищить всі попередні досягнення і реально нищить все зсередини. З 40 мільйонів залишилося двадцять і то більша половина з них пенсіонери. На майбутнє який розвиток? Хоча про який розвиток може йти мова, коли не має кінця і краю війні, а на троні все той же Бубочка.
23.05.2026 16:22 Відповісти
Да, именно так всё и было...
23.05.2026 15:39 Відповісти
Ще один випуск «плівок» і Зєльцмани в ОПі скажуть що не знають хто такий Єрмак і вперше про нього чують.
23.05.2026 15:40 Відповісти
І хто такий вова? Може то Зінка під псевдонімом?
23.05.2026 16:14 Відповісти
Так давно відомо, що Вова то Пєтя. Як міг такий патріот Бубочка таке витворити?
23.05.2026 16:23 Відповісти
Звісно ж " віримо " ( як і всьому іншому ))). Одне точно на 200 відсотків, що ще таких влад не було ! Гадалка не дасть збрехати.
23.05.2026 15:41 Відповісти
Якщо це всього лише канцелярія, чого завгосп цієї канцелярії зараз розповідає про мобілізацію, стратегію, російську економіку, дрони й усе на світі?
23.05.2026 15:44 Відповісти
татишо...Осе новина!!!
23.05.2026 15:45 Відповісти
Буданову вказують його місце.
23.05.2026 15:50 Відповісти
23.05.2026 16:00 Відповісти
Оце так розворот. Що тепер лайно - то шоколад? І що, барани 73% будуть його хавати?
23.05.2026 16:03 Відповісти
І не сумнівайтесь! Там в макітри намертво вбито "лішь бі нє парашєнка", "а чьто ваш парашєнка луччє?"
23.05.2026 16:09 Відповісти
Головне, що їм нічого ніде не тисне: поїхав канцелярщик на перемовини державного масштабу, ну і що? Зечмо вирішило, що саме канцелярщик найкраще з цим впорається! *баний цирк! Яке безмозгле, нахабне сміття керує країною!
23.05.2026 16:07 Відповісти
Тому зебіла треба пристрелити, бо він перетворив канцелярію на головний орган влади. Принизив народ України.
23.05.2026 16:07 Відповісти
Що Ви так рубаєте з плеча. Ви забираєте обіцянку і ''смєтунов'', які у 2019 році кричали, що якщо щось піде не так - смєтуть всіх мародерів.
23.05.2026 16:25 Відповісти
******* Подоляка ловлять?
23.05.2026 16:11 Відповісти
той хто вам бреше - явний ворог.а хто вам бреше під час війни це вже не ворог а зрадник іуда якого потрібно на вербу вниз головою.
23.05.2026 16:18 Відповісти
Да-да, он всего лишь карандаши точил и пипифакс закупал. Мамой клянусь!
23.05.2026 16:24 Відповісти
Михайло Подоляк заявляв, що білоруська опозиція "не має ані організаційного, ані інтелектуального впливу на білоруське суспільство.
То для чого зараз наша влада хоче припхати Тихановську в Україну? Чотири роки не хотіли цього робити, бо не бачили смислу і боялися провокувати Лукашенка на пряму участь у війні, що ж змінилося? Нам тепер потрібна провокація Лукашенка? Нам потрібен другий фронт ?
23.05.2026 16:26 Відповісти
"не мав окремого політичного впливу та не виступав самостійним гравцем у політиці"
І тому на кожній закордонній зустрічі оце лихо перебувало на першому місці, подвинувши своєю тушкою навіть міністра закорднонних справ і голобородька?
Постійно воно сунуло свого довгого носяру у державні справи, тому зРадник ОПи м. подоляк - нікчемне брехло.
23.05.2026 16:29 Відповісти
 
 