У Зеленського тепер кажуть, що Єрмак не був впливовим, а ОП - це всього лиш канцелярія
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колишній очільник ОП Андрій Єрмак не мав окремого політичного впливу та не виступав самостійним гравцем у політиці.
Про це він заявив у коментарі "Ліга нет", інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак був оперативним менеджером
"Дивіться, Офіс президента - це ж не якийсь там державний орган, який має виконувати певні виконавчі функції. Це по суті канцелярія, секретаріат президента. І президент виходить з чого: от йому потрібні такі операційні менеджери. На мій погляд, Єрмак якраз був вдалим операційним менеджером, який виконував функції такого менеджера при президентові Зеленському", - заявив Подоляк.
За його словами, через це Єрмак довго перебував на посаді й, на думку президента, ефективно виконував функції саме операційного менеджера, а не "самостійної політичної фігури".
Водночас радник заявив про "демонізацію образа Єрмака" у суспільній свідомості: "(Це призвело до того. - Ред.), що у людей було враження, що він є автономною політичною одиницею. А це не так".
"Насправді він був, скажімо ще раз, операційним менеджером президента Зеленського. І президентові комфортно було працювати в тій системі координат, яку створив Єрмак. Ну, з точки зору там відпрацювання тих чи інших позицій президента в різних професійних групах", - сказав Подоляк.
Використовувати слово "менеджери" стосовно свого оточення почав сам президент Зеленський.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Дебилы, бл..." (с)
"Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я, - заявив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, додаючи, що ті, хто намагається критикувати очільника офісу президента за його вплив, насправді хочуть атакувати самого гаранта. - Якщо ви хочете послабити людину, ви будете бити по команді. Це і є політика." /04 липня, 2024/
Як казав зє "Єрмак робить те,що Я йому кажу!"
- Лікарю! Я втратив інтерес до жінок.
- Так у Вашому віці... ?
- А мій сусід Омелько, старший за мене на десяток років, каже, що ще ого-го!
- Так і ви теж КАЖІТЬ, що ви ще ого-го!
Та,це в тому разі,коли Михайло піде курсом Андрія.
То для чого зараз наша влада хоче припхати Тихановську в Україну? Чотири роки не хотіли цього робити, бо не бачили смислу і боялися провокувати Лукашенка на пряму участь у війні, що ж змінилося? Нам тепер потрібна провокація Лукашенка? Нам потрібен другий фронт ?
І тому на кожній закордонній зустрічі оце лихо перебувало на першому місці, подвинувши своєю тушкою навіть міністра закорднонних справ і голобородька?
Постійно воно сунуло свого довгого носяру у державні справи, тому зРадник ОПи м. подоляк - нікчемне брехло.