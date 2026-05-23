У Зеленского теперь говорят, что Ермак не был влиятельным, а ОП - это всего лишь канцелярия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что бывший глава ОП Андрей Ермак не обладал особым политическим влиянием и не выступал в качестве самостоятельного игрока в политике.

Об этом он заявил в комментарии "Лига нет", сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак был оперативным менеджером

"Послушайте, Офис президента - это же не какой-то там государственный орган, который должен выполнять определенные исполнительные функции. Это по сути канцелярия, секретариат президента. И президент исходит из того, что ему нужны такие операционные менеджеры. На мой взгляд, Ермак как раз был удачным операционным менеджером, который выполнял функции такого менеджера при президенте Зеленском", - заявил Подоляк.

По его словам, из-за этого Ермак долго находился в должности и, по мнению президента, эффективно выполнял функции именно операционного менеджера, а не "самостоятельной политической фигуры".

В то же время советник заявил о "демонизации образа Ермака" в общественном сознании: "(Это привело к тому. - Ред.), что у людей сложилось впечатление, что он является автономной политической единицей. А это не так".

"На самом деле он был, скажем еще раз, операционным менеджером президента Зеленского. И президенту было комфортно работать в той системе координат, которую создал Ермак. Ну, с точки зрения отработки там тех или иных позиций президента в различных профессиональных группах", - сказал Подоляк.

Использовать слово "менеджеры" в отношении своего окружения начал сам президент Зеленский.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

