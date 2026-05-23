У Зеленского теперь говорят, что Ермак не был влиятельным, а ОП - это всего лишь канцелярия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что бывший глава ОП Андрей Ермак не обладал особым политическим влиянием и не выступал в качестве самостоятельного игрока в политике.

Ермак был оперативным менеджером

"Послушайте, Офис президента - это же не какой-то там государственный орган, который должен выполнять определенные исполнительные функции. Это по сути канцелярия, секретариат президента. И президент исходит из того, что ему нужны такие операционные менеджеры. На мой взгляд, Ермак как раз был удачным операционным менеджером, который выполнял функции такого менеджера при президенте Зеленском", - заявил Подоляк.

По его словам, из-за этого Ермак долго находился в должности и, по мнению президента, эффективно выполнял функции именно операционного менеджера, а не "самостоятельной политической фигуры".

В то же время советник заявил о "демонизации образа Ермака" в общественном сознании: "(Это привело к тому. - Ред.), что у людей сложилось впечатление, что он является автономной политической единицей. А это не так".

"На самом деле он был, скажем еще раз, операционным менеджером президента Зеленского. И президенту было комфортно работать в той системе координат, которую создал Ермак. Ну, с точки зрения отработки там тех или иных позиций президента в различных профессиональных группах", - сказал Подоляк.

Использовать слово "менеджеры" в отношении своего окружения начал сам президент Зеленский.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Ермак Андрей Офис Президента Подоляк Михаил
Яка все таки шпана при владі. Тупо шпана.
Тобто Подоляк підтвердив, що у всьому винен Зеля.
"Дебилы, бл..." (с)
Могли б сказати, що не знають ніякого Єрмака, то все вороже ІПСО.
Зелена гуппі.
Забужко: "Вони тут на гастролях..."
73% від 40% розумніші та впливовіші ніж 60% не голосувавших.
Брехня,ліцемерія,піар--це все про нинішню владу.
Я якраз про це і хотів сказать... "Підставив" Подоляк, "Блазня", "на всі 100...".
Скоро так і скажуть. БОгдан приклад.
Ой,***...! Віримо,Михайло,віримо
А для чого тоді єрмак приїздив до нашого комбрига в штаб як ще на Бахмуті були. Бубочка зрозуміло. Верховний головнокомандувач. А єрмак тоді що в нас робив? Ха ха ха.
а це виглядає як зрада,доступ до інформації та діяльності прифронтових штабів людей без спецдопуску.....
А в Лісичанську в штабі була мар'яна безугла з комісією. Ще форму вдягала і в телефоні сиділа. Ха ха ха.
Як що?! Настанови найвеличнішого передавав!
Як казав зє "Єрмак робить те,що Я йому кажу!"
В принципі, яворівський наводчік ракет правий. За все повинен відповідати особисто Зеленський, за Вагнера, ракетну програму, та особливо за це: Як ключовий переговорник в рамках Трехсторонньої контактної групи (ТКГ), Андрій Ермак погоджував на вищому рівні принципи розведення військ (наприклад, участки в районі Золотого і Петровського) і рамкові угоди про розмінування. Товаришч Сталін розстріляв би це шапіто за банальну зраду, но у нас банана ріпаблік.
Хочуть сказати, що єрмак був просто кротом-пацюком?
Подоляк може казати все що завгодно, але тисячі фактів які всім відомі, вже неможливо приховати. Від оманської подорожі Єрмака у січні 2020, коли він ще був ніким, але чомусь опинився разом з реЗЕдентом в Омані на ніби то переговорах з султаном Оману, до переговорів у США про виділення зброї, куди Єрмак не взяв із собою навіть керівника МЗС Сибігу... Тобто вже неможливо приховати зловживання зеленським своїми посадовими обовязками та незаконне делегування своєму любимцю Єрмаку, який навіть не був держслужбовцем, значної частини повноважень президента. Це злочин за статтею 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
Клоун цей подоляк...
засланий козачок....
За кожну поцуплену "призначенцями Зєлєнского" з бюджету гривню несе персональну відповідальність Зєлєнскій. Він головний злодій і зрадник України. Саме він! З кожної, навіть дрібної афери, він отримує відкат. Про його меркантильність ходили легенди ще в ті часи коли він "дрібязок по кишеням тирив" в "95 Кварталі". Зєлєнскій призначає тільки тих хто пхає йому в кишеню. Тільки таких! Кожний хто пояд з цим злодієм є злодієм. Його оточує лайно яке він сам собі підібрав, а тепер дивується що навколо нього сморід...
У Зеленського тепер кажуть,...

- Лікарю! Я втратив інтерес до жінок.
- Так у Вашому віці... ?
- А мій сусід Омелько, старший за мене на десяток років, каже, що ще ого-го!
- Так і ви теж КАЖІТЬ, що ви ще ого-го!
За всі кладовища з похованням загиблих Героїв з 2022 року за кожного громадянина України який загинув з 2022 року він повинен понести особисту відповідальність...
Звичайна канцелярія через яку відмивалися сотні мільйонів гривень, ну ну , розказуйте казочки
Тотальна і нагла брехня про все і завжди - офіційна ідеологія української влади зелених покидьків. Без жодних виключень.
кажуть шо на Заході є держави ,де констітуційнно забороненно , мати державні посади євреям ,з чого б це ?...Те шо з 41-45 р гітлеровські євреї знищювали своїх ,самих талановитих ,гарних ,розумних своїх євреєв ,то тепер от те , шо залишилося править світом ?!!!...Ми багато не знаємо у світовому порядку і законах ,а пора вже світу і Україні ,з цими мутняками розібратися ...
А хто сказав, що у нас при владі ЄВРЕЇ? Мояться не Яхве, а пачці доларів, івриту не знають, замість Тори читають порножурнали... Це не євреї, а злодійкуваті "маланці"...
Іноді треба просто промовчати. Зійдеш за українця.
Дотримуйся цього правила, спочатку, САМА... Тоді більше - тебе не тільки "українкою" вважатимуть, але й "розумною" та "грамотною"...
Я винна, що ти себе вже вкотре видав?
ЧИМ я себе "видав"? У тебе "з головою - порядок"? Ти пігулки заспокійливі, вже пила? Чи ти їх з амфетаміновими, переплутала?...
То мокра пляма на штанях - мабуть вода попала. А звідки запах? Може вступив де... А що зі штанин коричневе стікає? А.. То Порошенко мені в штани насрав, 100% (черговий відосік Зелі)
і завтра НАБУ скажуть ,шо такі да вова це зеленський мафіозний 🤡..тоді хто буде казати ,а ми його не знаємо ,але гто буде відповідати ,за загибель людей та здачі 35 % держави ?!!!...
Тобто відповідальрий за всю сраку саме Зєлєнскій і якісь виправданн, про чорта Єрмака не проходятт? 🤔 Нууу, юридично так і є - Зєлєнскій буде відповідати.
Все готується до того, щоб не було НІЯКИХ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ - простий секретар, секретаріат, не мав ОФІЦІЙНИХ службових повноважень для самостійного ухвалення рішень та права підпису!! Як і було задумано.ТОМУ - просте шахрайство, без усіх тих 364 - 368 ст.ст ККУ та Державних зрад...Угода з прокурором....Мільярди - у кишенях "команди"... Реабілітація на Мальдівах разом з Міндичам...Державна охорона,щоб не викрали "козачка нашого сволочі червоні", як носія Державних секретів....та кодів кріптогаманців. Крапка
Кажуть скоро менеджер зміниться на менеджерку...
ОПАЧКИ!! Приїхали............
На плівках все зафіксовано. А подляк може ляпати, що хоче. Язик без кісток.
Як українське прислівя-І я не я і хата не моя,ото- "зелена маланська відмазка"
Ты еще падло сидеть будешь за наводку на полигон, мразь. Так что суши ласты
Дебилы, *****...
3,14дари зелені
Тоді, дозвольте послати Буданова найух...
А літвін незабаром скаже,що Подоляк не мав ніякого впливу на інф.політику і на зеботву.
Та,це в тому разі,коли Михайло піде курсом Андрія.
Блазень з себе корчить дурня, але насправді - це дуже продумана людина, яка на жаль працює не на користь Україні
нещасна Україна, то був президент "праффесар", тепер "праффессі анал" ... що далі буде
І так чеерез одного.
Да, именно так всё и было...
Ще один випуск «плівок» і Зєльцмани в ОПі скажуть що не знають хто такий Єрмак і вперше про нього чують.
Звісно ж " віримо " ( як і всьому іншому ))). Одне точно на 200 відсотків, що ще таких влад не було ! Гадалка не дасть збрехати.
Якщо це всього лише канцелярія, чого завгосп цієї канцелярії зараз розповідає про мобілізацію, стратегію, російську економіку, дрони й усе на світі?
татишо...Осе новина!!!
Буданову вказують його місце.
