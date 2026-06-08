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Новости Подозрение Ермаку
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"Вероника Фэншуй" советовала Ермаку, в какой именно день назначить Татарова в ОП, - журналист Мокрик

Назначение Татарова в ОП согласовывала гадалка Ермака

Вероника Аникиевич (Вероника-фэншуй), с которой консультировался экс-руководитель ОП Андрей Ермак, давала ему советы по поводу назначения Олега Татарова на должность заместителя руководителя Офиса Президента. Советы также касались и даты назначения.

Об этом в своем видео рассказал журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Мокрик, ссылаясь на собственный источник, близкий к расследованию, заявил, что Аникиевич советовала Ермаку не только кого назначать, но и когда именно назначать.

 "И именно поэтому Ермак начал консультироваться с Вероникой Аникиевич по поводу Олега Татарова еще в апреле 2020 года, а назначение состоялось только 5 августа 2020 года. Более трех месяцев человека мариновали для того, чтобы дождаться лучшего звездного и цифрового расписания для указа", - отметил журналист.

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Также, по данным Мокрика, в июле 2020 года Ермак переспрашивал Аникиевич, когда именно лучше назначить Татарова.

Та ответила ему, что 5 августа. В тот же день Зеленский подписал указ о назначении.

Источник рассказал, что в переписке с Аникиевич Ермак также упоминал, что назначение Татарова "обеспечивает ему поддержку человека, родившегося 27 октября 1973 года".

Мокрик отметил, что это дата рождения Андрея Портнова. 

Больше об Аникиевич

  • Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" - эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
  • По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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Автор: 

Ермак Андрей (1663) Офис Президента (1871) Татаров Олег (376) Мокрик Даниил (3)
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Топ комментарии
+3
Може ця вероніка і дату контрнаступу у 2023 році визначала?
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08.06.2026 15:51 Ответить
+2
Не тільки робила, а ще й ЗЕлья варила
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08.06.2026 15:51 Ответить
+2
Дно імені дерьмака - зеленського.
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08.06.2026 15:52 Ответить
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Ляльки вуду робила?
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08.06.2026 15:50 Ответить
Не тільки робила, а ще й ЗЕлья варила
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08.06.2026 15:51 Ответить
Она ведунья, а не адепт вуду. Это совсем другая магия. На славян не действует. Она его на бабки просто разводила.
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08.06.2026 15:53 Ответить
Може ця вероніка і дату контрнаступу у 2023 році визначала?
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08.06.2026 15:51 Ответить
Ну всі ж сЄкрЄти не треба відкривати...
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08.06.2026 15:52 Ответить
реально страшно навіть уявити які вони могли приймати рішення перебуваючи в астралі за порадою вероніки... Це в принципі може пояснити дуже багато дивних рішень, які здаються м яко кажучи дивними або нелогічними.
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08.06.2026 16:07 Ответить
Так, вона дала пораду повести військо туди, де ворог підготувався і чекав. А ****, новиє ліца і нові методи ведення війни. А ще скільки ми всього страшного дізнаємося, коли буде зміна влади.
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08.06.2026 16:08 Ответить
Дно імені дерьмака - зеленського.
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08.06.2026 15:52 Ответить
Єрмака беруть за зябра а до Татарова ніяких пред"яв
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08.06.2026 15:53 Ответить
Татаров - жертва, бо його кілька місяців маринували і не призначали....
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08.06.2026 15:57 Ответить
По ходу, вона розробляла Єрмаку графік інтимного життя....
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08.06.2026 15:54 Ответить
"Вероніка Феншуй" - видатна політична діячка України 2020-2025 років......часів "країни мрій" преЗЕдента..
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08.06.2026 15:56 Ответить
психически больной ермак, кагал наркотов- это и есть та шваль, что отправляет украинцев- титульную нацию настирание
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08.06.2026 16:03 Ответить
Якась кацапська потвора керує державою...хайно війна дасть Господь закінчиться та справжні хлопці повернуться... всіх цих гадів знищать... Слава ЗСУ та України !!!
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08.06.2026 16:05 Ответить
Оно конечно - все это полный ****......ц
Но ведь ****...ц начался не с Вероники
****...ц начался с любви народа к ВОВКЕ
Народ - настоящий и единственный автор *****...А
В котором мы бултыхаемся
И что самое страшное народу до сих пор нравится И ВОВКА
И ВОВКИН ****...Ц
Народ завтра сходит на выборы
И снова выберет ****......Ц
ИЛИ ВОВКИН ,ИЛИ СЕРЕЖКИН
Имя неважно
Важно только одно - что судьбу страны выбирают безмоглые
И их так много ...
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08.06.2026 16:05 Ответить
*********!!!! *****! Який ******* стид! Мені просто фізично боляче читати яких дегенератів обрав мудрий нарід України.... Радитися з гадалкою в який день призначати чергового урода... Блядьпіздєц*******нахуй. Адмін, забань мене шоб я блін більше не читав таких новин....
І цим довбойобам виборцям Порох був не такий...
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08.06.2026 16:12 Ответить
глибинна держава, на яку ми всі заслужили у 2019 )

Тарологиня, ларьочнік, сексологиня, весільній фотограф? Бігом вирішувати долю країни !
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08.06.2026 16:15 Ответить
 
 