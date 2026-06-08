"Вероника Фэншуй" советовала Ермаку, в какой именно день назначить Татарова в ОП, - журналист Мокрик
Вероника Аникиевич (Вероника-фэншуй), с которой консультировался экс-руководитель ОП Андрей Ермак, давала ему советы по поводу назначения Олега Татарова на должность заместителя руководителя Офиса Президента. Советы также касались и даты назначения.
Об этом в своем видео рассказал журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Мокрик, ссылаясь на собственный источник, близкий к расследованию, заявил, что Аникиевич советовала Ермаку не только кого назначать, но и когда именно назначать.
"И именно поэтому Ермак начал консультироваться с Вероникой Аникиевич по поводу Олега Татарова еще в апреле 2020 года, а назначение состоялось только 5 августа 2020 года. Более трех месяцев человека мариновали для того, чтобы дождаться лучшего звездного и цифрового расписания для указа", - отметил журналист.
Также, по данным Мокрика, в июле 2020 года Ермак переспрашивал Аникиевич, когда именно лучше назначить Татарова.
Та ответила ему, что 5 августа. В тот же день Зеленский подписал указ о назначении.
Источник рассказал, что в переписке с Аникиевич Ермак также упоминал, что назначение Татарова "обеспечивает ему поддержку человека, родившегося 27 октября 1973 года".
Мокрик отметил, что это дата рождения Андрея Портнова.
Больше об Аникиевич
- Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" - эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
- По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
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Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
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После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
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После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
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Но ведь ****...ц начался не с Вероники
****...ц начался с любви народа к ВОВКЕ
Народ - настоящий и единственный автор *****...А
В котором мы бултыхаемся
И что самое страшное народу до сих пор нравится И ВОВКА
И ВОВКИН ****...Ц
Народ завтра сходит на выборы
И снова выберет ****......Ц
ИЛИ ВОВКИН ,ИЛИ СЕРЕЖКИН
Имя неважно
Важно только одно - что судьбу страны выбирают безмоглые
И их так много ...
І цим довбойобам виборцям Порох був не такий...
Тарологиня, ларьочнік, сексологиня, весільній фотограф? Бігом вирішувати долю країни !