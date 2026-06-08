"Вероника Фэншуй" советовала Ермаку, в какой именно день назначить Татарова в ОП, - журналист Мокрик

Вероника Аникиевич (Вероника-фэншуй), с которой консультировался экс-руководитель ОП Андрей Ермак, давала ему советы по поводу назначения Олега Татарова на должность заместителя руководителя Офиса Президента. Советы также касались и даты назначения.

Об этом в своем видео рассказал журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Мокрик, ссылаясь на собственный источник, близкий к расследованию, заявил, что Аникиевич советовала Ермаку не только кого назначать, но и когда именно назначать.

"И именно поэтому Ермак начал консультироваться с Вероникой Аникиевич по поводу Олега Татарова еще в апреле 2020 года, а назначение состоялось только 5 августа 2020 года. Более трех месяцев человека мариновали для того, чтобы дождаться лучшего звездного и цифрового расписания для указа", - отметил журналист.

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Также, по данным Мокрика, в июле 2020 года Ермак переспрашивал Аникиевич, когда именно лучше назначить Татарова.

Та ответила ему, что 5 августа. В тот же день Зеленский подписал указ о назначении.

Источник рассказал, что в переписке с Аникиевич Ермак также упоминал, что назначение Татарова "обеспечивает ему поддержку человека, родившегося 27 октября 1973 года".

Мокрик отметил, что это дата рождения Андрея Портнова.

Больше об Аникиевич

Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" - эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

прокурор САП Гребенюк. По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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