Офис президента отказался публиковать петицию о пресс-конференции Зеленского с независимыми СМИ

В Офисе президента Украины отказались опубликовать на сайте главы государства петицию с просьбой провести пресс-конференцию Владимира Зеленского для независимых СМИ.

Об этом 20 августа сообщил инициатор обращения, журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

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Что ответили в ОП

В ответе на инициативу в ОП написали журналисту, что инициированная им электронная петиция президенту Украины якобы "не соответствует установленным требованиям", поэтому ее публикация не осуществляется.

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О чем шла речь в петиции

В тексте петиции Мокрик отмечал, что"более месяца в Украине продолжаются протесты, и одним из требований, которое неизменно звучит на них, является призыв к президенту вступить в реальный диалог с обществом".

"Мы убеждены, что одной из действенных и в то же время реалистичных форм такого диалога может стать пресс-конференция для независимых и критически настроенных журналистов и СМИ. Именно они готовы задавать те острые и актуальные вопросы о внутренней политике, которые сегодня звучат на протестах, и именно ответы на эти вопросы общество хочет услышать непосредственно от президента", — говорилось в тексте петиции.

Автор петиции предлагал пригласить на пресс-конференцию представителей "Украинской Правды", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", Радио Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, "Суспільного", НВ, "Зеркала Недели", BBC Украина и Liga.net.

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Пресс-конференция Зеленского

Отметим, что Зеленский в последний раз проводил в Украине пресс-конференцию с приглашением широкого круга СМИ в начале 2025 года. С тех пор глава государства отвечает на вопросы журналистов преимущественно во время зарубежных визитов или приема иностранных делегаций в Украине, где возможность задать вопрос ограничена форматом и краткостью мероприятия.

Нововведением Офиса президента в 2025 году стал формат аудиоответов Зеленского на заранее предоставленные вопросы, однако к такой форме общения также допущены не все средства массовой информации.

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