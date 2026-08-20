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Офис президента отказался публиковать петицию о пресс-конференции Зеленского с независимыми СМИ

зеленський

В Офисе президента Украины отказались опубликовать на сайте главы государства петицию с просьбой провести пресс-конференцию Владимира Зеленского для независимых СМИ.

Об этом 20 августа сообщил инициатор обращения, журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

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Что ответили в ОП

В ответе на инициативу в ОП написали журналисту, что инициированная им электронная петиция президенту Украины якобы "не соответствует установленным требованиям", поэтому ее публикация не осуществляется.

Пресс-конференция Зеленского с независимыми СМИ — реакция ОП

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О чем шла речь в петиции

В тексте петиции Мокрик отмечал, что"более месяца в Украине продолжаются протесты, и одним из требований, которое неизменно звучит на них, является призыв к президенту вступить в реальный диалог с обществом".

"Мы убеждены, что одной из действенных и в то же время реалистичных форм такого диалога может стать пресс-конференция для независимых и критически настроенных журналистов и СМИ. Именно они готовы задавать те острые и актуальные вопросы о внутренней политике, которые сегодня звучат на протестах, и именно ответы на эти вопросы общество хочет услышать непосредственно от президента", — говорилось в тексте петиции.

  • Автор петиции предлагал пригласить на пресс-конференцию представителей "Украинской Правды", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", Радио Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, "Суспільного", НВ, "Зеркала Недели", BBC Украина и Liga.net.

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Пресс-конференция Зеленского с независимыми СМИ — реакция ОП
Пресс-конференция Зеленского с независимыми СМИ — реакция ОП

Пресс-конференция Зеленского

Отметим, что Зеленский в последний раз проводил в Украине пресс-конференцию с приглашением широкого круга СМИ в начале 2025 года. С тех пор глава государства отвечает на вопросы журналистов преимущественно во время зарубежных визитов или приема иностранных делегаций в Украине, где возможность задать вопрос ограничена форматом и краткостью мероприятия.

Нововведением Офиса президента в 2025 году стал формат аудиоответов Зеленского на заранее предоставленные вопросы, однако к такой форме общения также допущены не все средства массовой информации.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25565) пресс-конференция (318) СМИ (3848) Офис Президента (1946) Мокрик Даниил (4)
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Топ комментарии
+19
Зеленському не потрібні незалежні ЗМІ-йому потрібні целоватєлі царствєной дупи...
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20.08.2026 20:02 Ответить
+18
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20.08.2026 20:01 Ответить
+17
Сситься, хмирьониш)))
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20.08.2026 20:03 Ответить

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