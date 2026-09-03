Марта Костюк після перемоги над американкою Слоун Стівенс: "Київ під атаками останні 6 днів. Там моя родина"

Українська тенісистка Марта Костюк, яка посідає 11-те місце у рейтингу WTA, розповіла, що допомагає їй зберігати позитив у складні часи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її коментарі після перемоги над американкою Слоун Стівенс.

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Марта Костюк розповіла про віру та складні дні

Костюк зазначила, що за її настроєм стоїть багато роботи. За словами тенісистки, вона не завжди щаслива, однак важливо проходити невдалі дні з високо піднятою головою.

Українка також розповіла, що є християнкою. За її словами, віра допомагає їй твердо стояти на ногах, цінувати кожен день і рухатися далі.

"Я також дуже віруюча, я християнка, і це допомагає мені твердо стояти на ногах, цінувати кожен день мого життя й просто рухатися далі", – сказала Костюк.

Тенісистка також згадала про ситуацію в Україні та свою родину, яка перебуває у Києві.

"Зараз в Україні дуже важко. Київ під атаками останні 6 днів. Це дуже складно, там моя родина. Але знову ж таки, я намагаюся жити кожну мить, і не знаю, коли це все закінчиться...", – зазначила вона.

Костюк вважає, що співчуття допомагає розуміти справжню важливість подій у житті.

"Уміння бути співчутливою точно допомагає розуміти, що в житті є значно важливіші речі, ніж програний тенісний матч чи просто поганий день", – додала тенісистка.

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Українка вийшла до третього кола US Open

У другому колі US Open Марта Костюк перемогла Слоун Стівенс, яка посідає 209-те місце у рейтингу WTA.

Українська тенісистка виграла матч із рахунком 6:1, 7:5.

Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між Кімберлі Біррелл та Катериною Александровою.