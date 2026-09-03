Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "Пролив Трампа"

Президент США Дональд Трамп 2 сентября заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, и предложил изменить его название.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Трамп предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Американский президент поинтересовался, стоит ли переименовать Ормузский пролив в "Пролив Трампа".

Трамп объяснил свое предложение тем, что, по его словам, пролив сейчас находится под контролем США.

"Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"? Как и сама Америка, он станет "горячее", чем когда-либо прежде!" — написал глава Белого дома.

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Ранее президент США заявил, что возобновленная американская военная кампания против Ирана продлится недолго.

Также, по его словам, американские войска уничтожили новое оборудование, которое Иран пытался установить вдоль Ормузского пролива.