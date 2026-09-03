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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "Протоку Трампа"

Трамп назвав Ормузьку протоку своїм іменем

Президент США Дональд Трамп 2 вересня заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем Сполучених Штатів, і запропонував змінити її назву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соціальній мережі Truth Social.

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Трамп запропонував назвати Ормузьку протоку своїм ім’ям

Американський президент поцікавився, чи варто перейменувати Ормузьку протоку на "Протоку Трампа".

Трамп пояснив свою пропозицію тим, що, за його словами, протока зараз перебуває під контролем США.

"Тепер, коли вона – під контролем США, чи не варто нам перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа"? Як і сама Америка, вона стане "гарячішою", ніж будь-коли раніше!" – написав глава Білого дому.

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Раніше Президент США заявив, що поновлена американська військова кампанія проти Ірану не триватиме довго.

Також за його словами, американські сили знищили нове обладнання, яке Іран намагався встановити вздовж Ормузької протоки.

Автор: 

Іран (3242) США (22543) Трамп Дональд (8183) Ормузька протока (301)
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Топ коментарі
+5
а америку на тіліміліТРАМПію!
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03.09.2026 01:24 Відповісти
+3
Америкою править ******** нарцис-диктатор, ще й на додачу кремлівський холуй.
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03.09.2026 01:29 Відповісти
+1
Нє ну нарешті - таки це сталося!
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03.09.2026 01:23 Відповісти

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