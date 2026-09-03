Когда будем готовы заключить мир: Трамп назвал условие встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести ещё одну встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако хочет, чтобы переговоры состоялись тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ,об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, ожидает ли он новой двусторонней встречи с Путиным в ближайшее время.

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По словам американского президента, Путин согласился бы на еще одну встречу, однако сам Трамп считает, что для этого должен наступить подходящий момент.

"О, он согласился бы. Я хотел этого, но я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся поддерживать хорошие отношения не только с Россией, но и с Украиной и другими странами.

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным "немедленно"

Американский лидер отметил, что готов встретиться с Путиным "немедленно", если это будет связано с завершением войны и заключением мирного соглашения.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса. В России большие территории и очень ценные земли. Происходит много хорошего", — сказал Трамп.

В то же время он повторил, что хотел бы провести встречу с Путиным после завершения войны.

"Я хочу сделать это тогда, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем", — заявил президент США.

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