Коли будемо готові укласти мир: Трамп назвав умову зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести ще одну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак хоче, щоб переговори відбулися тоді, коли сторони будуть готові укласти мирну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання, чи очікує він нової двосторонньої зустрічі з Путіним найближчим часом.

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За словами американського президента, Путін погодився б на ще одну зустріч, однак сам Трамп вважає, що для цього має бути відповідний момент.

"О, він погодився б. Я хотів цього, але я хочу це зробити, коли ми будемо готові укласти мирну угоду", - заявив Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати прагнуть підтримувати добрі відносини не лише з Росією, а й з Україною та іншими країнами.

Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним "негайно"

Американський лідер зазначив, що готовий зустрітися з Путіним "негайно", якщо це буде пов'язано із завершенням війни та укладенням мирної угоди.

"Ми хочемо мати добрі відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії великі території та дуже цінні землі. Відбувається багато хорошого", - сказав Трамп.

Водночас він повторив, що хотів би провести зустріч із Путіним після завершення війни.

"Я хочу зробити це тоді, коли ця війна закінчиться, і я думаю, що ми це зробимо", - заявив президент США.

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