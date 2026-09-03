В германском Аугсбурге произошел взрыв возле вокзала: пострадали двое украинцев

В городе Аугсбург (Германия) в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое граждан Украины — 17-летняя девушка и 18-летний юноша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают полиция Бавариии немецкие СМИ — Augsburger Allgemeine, DAZ.

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Инцидент произошел около 03:15 2 сентября на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала Аугсбурга.

По данным правоохранительных органов, неизвестный предмет взорвался в сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.

Двое украинцев в этот момент проходили мимо и случайно оказались рядом с местом взрыва.

Украинцы получили легкие травмы

В результате взрыва 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили легкие телесные повреждения, а также акубаротравму - травму, вызванную воздействием взрывной волны.

Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних зданий. Среди поврежденных объектов — ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.

На вокзале обнаружили еще один подозрительный предмет

Около 08:30 в пешеходном туннеле главного вокзала Аугсбурга правоохранители обнаружили еще один подозрительный предмет.

Из-за угрозы вокзал эвакуировали, а движение железнодорожного транспорта полностью остановили.

К проверке привлекли специально обученную собаку и специалистов Баварского земельного уголовного управления. В итоге выяснилось, что обнаруженный предмет не представлял опасности.

Полиция устанавливает причины взрыва

Следователи устанавливают тип взрывного устройства и выясняют обстоятельства инцидента.

Правоохранители проверяют различные версии происшествия, в частности возможную связь взрыва с криминальными разборками. На данный момент окончательных выводов о причинах взрыва нет.

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