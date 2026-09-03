В германском Аугсбурге произошел взрыв возле вокзала: пострадали двое украинцев
В городе Аугсбург (Германия) в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое граждан Украины — 17-летняя девушка и 18-летний юноша.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают полиция Бавариии немецкие СМИ — Augsburger Allgemeine, DAZ.
Инцидент произошел около 03:15 2 сентября на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала Аугсбурга.
По данным правоохранительных органов, неизвестный предмет взорвался в сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.
Двое украинцев в этот момент проходили мимо и случайно оказались рядом с местом взрыва.
Украинцы получили легкие травмы
В результате взрыва 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили легкие телесные повреждения, а также акубаротравму - травму, вызванную воздействием взрывной волны.
Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних зданий. Среди поврежденных объектов — ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.
На вокзале обнаружили еще один подозрительный предмет
Около 08:30 в пешеходном туннеле главного вокзала Аугсбурга правоохранители обнаружили еще один подозрительный предмет.
Из-за угрозы вокзал эвакуировали, а движение железнодорожного транспорта полностью остановили.
К проверке привлекли специально обученную собаку и специалистов Баварского земельного уголовного управления. В итоге выяснилось, что обнаруженный предмет не представлял опасности.
Полиция устанавливает причины взрыва
Следователи устанавливают тип взрывного устройства и выясняют обстоятельства инцидента.
Правоохранители проверяют различные версии происшествия, в частности возможную связь взрыва с криминальными разборками. На данный момент окончательных выводов о причинах взрыва нет.
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