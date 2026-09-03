У німецькому Аугсбурзі стався вибух біля вокзалу: постраждали двоє українців

У місті Аугсбург (Німеччина) внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали двоє громадян України — 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Баварії та німецькі ЗМІ - Augsburger Allgemeine, DAZ.

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Інцидент стався близько 03:15 2 вересня на вулиці Бангофштрассе неподалік головного залізничного вокзалу Аугсбурга.

За даними правоохоронців, невідомий предмет вибухнув у наскрізному проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.

Двоє українців у цей момент проходили повз і випадково опинилися поблизу місця вибуху.

Українці отримали легкі травми

Унаслідок вибуху 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали легкі тілесні ушкодження, а також акубаротравму — травму, спричинену впливом вибухової хвилі.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини прилеглих будівель. Серед пошкоджених об'єктів - ювелірний магазин, банківське відділення та магазин побутової хімії.

На вокзалі знайшли ще один підозрілий предмет

Близько 08:30 у пішохідному тунелі головного вокзалу Аугсбурга правоохоронці виявили ще один підозрілий предмет.

Через загрозу вокзал евакуювали, а рух залізничного транспорту повністю зупинили.

До перевірки залучили спеціально навченого собаку та фахівців Баварського земельного кримінального управління. Зрештою з'ясувалося, що виявлений предмет не становив небезпеки.

Поліція встановлює причини вибуху

Слідчі встановлюють тип вибухового пристрою та з'ясовують обставини інциденту.

Правоохоронці перевіряють різні версії події, зокрема можливий зв'язок вибуху з кримінальними розбірками. На цей момент остаточних висновків щодо причин вибуху немає.

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