Зеленский предложил главе Запорожской ОГА Федорову возглавить Агентство восстановления
Президент Зеленский предложил главе Запорожской областной государственной администрации Ивану Федорову возглавить Агентство по восстановлению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Буду откровенен, я получил чрезвычайно сложное предложение — возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине. Но этот переход не означает, что я покину Запорожскую область.
Наоборот — это объединение двух сфер ответственности. Продолжу работать здесь в качестве сопредседателя Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и масштабировать наш опыт на всю Украину", — сказал он.
На данный момент официального решения об увольнении Федорова и назначении на новую должность нет.
Иван Федоров возглавил Запорожскую областную военную администрацию в феврале 2024 года.
Известно, что руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он занимал эту должность с сентября 2024 года.
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