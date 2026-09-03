Зеленський запропонував главі Запорізької ОВА Федорову очолити Агентство відновлення
Президент Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федоров очолити Агентство відновлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію - очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область.
Навпаки - це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну", - сказав він.
Наразі офіційного рішення щодо звільнення Федорова та призначення на нову посаду немає.
Іван Федоров очолив Запорізьку обласну військову адміністрації у лютому 2024 року.
Відомо, що керівника Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він обіймав цю посаду з вересня 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль