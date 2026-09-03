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Новини Відновлення України Призначення в Агентство відновлення
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Зеленський запропонував главі Запорізької ОВА Федорову очолити Агентство відновлення

Глава ЗОВА Федоров може отримати нову посаду: яку?

Президент Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федоров очолити Агентство відновлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію - очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область.

Навпаки - це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну", - сказав він.

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Наразі офіційного рішення щодо звільнення Федорова та призначення на нову посаду немає.

Іван Федоров очолив Запорізьку обласну військову адміністрації у лютому 2024 року.

Відомо, що керівника Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він обіймав цю посаду з вересня 2024 року.

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Автор: 

ОДА (1561) Запорізька область (5222) Федоров Іван (671) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (52)
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Топ коментарі
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03.09.2026 09:43 Відповісти
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Де обіцяне закрите небо на кацапстані,сволота?
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03.09.2026 09:43 Відповісти
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Карколомна кар'єра в хлопця почалася після кількох днів спілкування з ФСБ...
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03.09.2026 09:50 Відповісти

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