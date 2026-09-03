В Турции обеспокоены паузой в переговорах между Украиной и РФ, — посол Джелял

В Турции обеспокоены приостановкой мирных переговоров между Украиной и Россией. В то же время турецкие дипломаты понимают, что пауза возникла из-за позиции российской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

В Турции понимают, кто остановил переговоры

По словам Джеляла, Анкара воспринимает паузу в переговорах с тревогой, однако дипломат считает неуместным называть отношение Турции "негативным".

"Турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, — что это замораживание или пауза в переговорах вызваны российской стороной", — отметил посол.

Несмотря на остановку переговорного процесса, сторонам удалось существенно продвинуться лишь в одном направлении — обмене военнопленными и освобождении части гражданских лиц.

Анкара призывает Киев и Москву продолжать диалог

По словам посла, Турция продолжает призывать Украину и Россию к переговорам. Особенно остро этот вопрос стал звучать на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Черном море.

Для Анкары болезненной темой стала гибель турецких моряков в результате атак на коммерческие суда.

Джелял отметил, что российские удары по украинской портовой инфраструктуре и коммерческим судам вынуждают Украину "действовать зеркально", отвечая на такие атаки.

В то же время турецкая сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации и продолжает настаивать на встречах и поддержании дипломатического диалога.

Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Джелял подчеркнул, что Украина не отказывается от переговоров. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, в частности во время бесед с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, о готовности встретиться с Владимиром Путиным именно в Турции.

По мнению посла, переговоры на более низком уровне без встречи лидеров в настоящее время вряд ли принесут результат.

"В конечном итоге, мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения", — подытожил Джелял.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция подготовила новый план вывоза зерна через Чёрное море и ведёт переговоры с Украиной и РФ, — Фидан