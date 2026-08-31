Турция подготовила новый план вывоза зерна через Черное море и ведет переговоры с Украиной и РФ, — Фидан

Турция подготовила новый план безопасного прохода зерна через Черное море и обсуждает его с Украиной и Россией.

Об этом 31 августа сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, цитирует его агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая турецкая инициатива

"Мы подготовили план и находимся в контакте с обеими сторонами по поводу этого плана. Если возникнут необходимые условия, мы стремимся, в частности, достичь еще одного соглашения, подобного зерновому", — сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности содействовать возобновлению договоренностей о безопасном экспорте украинского зерна через Черное море.

Контекст предыдущих соглашений

В июле 2022 года Турция и Организация Объединенных Наций выступили посредниками в так называемой Черноморской зерновой инициативе. Она позволила, несмотря на полномасштабную войну, экспортировать через Черное море почти 33 миллиона тонн украинского зерна.

Россия вышла из этого соглашения в 2023 году, заявив тогда, что договоренности об облегчении экспорта российского продовольствия и удобрений якобы не выполнялись.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к России и Украине с призывом ввести мораторий на атаки по торговым судам в Черном море.

29 августа сообщалось, что посла Украины в Турции Наримана Джеляла вызвали в турецкое МИД после атак у российского побережья Черного моря на два судна, эксплуатируемых турецкими компаниями.

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