Туреччина підготувала новий план вивезення зерна Чорним морем і веде переговори з Україною та РФ, - Фідан

Туреччина підготувала новий план безпечного проходу зерна Чорним морем та обговорює його із Україною та Росією.

Про це 31 серпня повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, цитує його агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова турецька ініціатива

"Ми підготували план і перебуваємо в контакті з обома сторонами щодо цього плану. Якщо виникнуть необхідні умови, ми прагнемо, зокрема, досягти ще однієї угоди, подібної до зернової", - сказав Фідан на пресконференції в Стамбулі.

Раніше Туреччина неодноразово заявляла про готовність сприяти відновленню домовленостей щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Контекст попередніх угод

У липні 2022 року Туреччина та Організація Об'єднаних Націй виступили посередниками в так званій Чорноморській зерновій ініціативі. Вона дозволила, попри повномасштабну війну, експортувати Чорним морем майже 33 мільйони тонн українського зерна.

Росія вийшла з цієї угоди в 2023 році, заявляючи тоді, що домовленості щодо полегшення експорту російського продовольства та добрив нібито не виконувалися.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан звернувся до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

29 серпня повідомлялося, що посла України в Туреччині Нарімана Джеляла викликали до турецького МЗС після атак біля російського узбережжя Чорного моря на два судна, які експлуатують компанії з Туреччини.

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