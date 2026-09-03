У Туреччині стурбовані паузою у переговорах України та РФ, - посол Джелял

У Туреччині стурбовані призупиненням мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас турецькі дипломати розуміють, що пауза виникла через позицію російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

У Туреччині розуміють, хто зупинив переговори

За словами Джеляла, Анкара сприймає паузу в переговорах тривожно, однак дипломат вважає недоречним називати ставлення Туреччини "негативним".

"Турецькі дипломати загалом дуже добре розуміють, що відбувається, - що це замороження чи пауза в перемовинах спричинені російською стороною", - зазначив посол.

Попри зупинку переговорного процесу, сторонам вдалося суттєво просунутися лише в одному напрямку — обміні військовополоненими та звільненні частини цивільних.

Анкара закликає Київ і Москву продовжувати діалог

За словами посла, Туреччина продовжує закликати Україну та Росію до переговорів. Особливо гостро питання стало звучати на тлі погіршення безпекової ситуації в Чорному морі.

Для Анкари чутливою темою стала загибель турецьких моряків унаслідок атак на комерційні судна.

Джелял зазначив, що російські удари по українській портовій інфраструктурі та комерційних суднах змушують Україну "діяти дзеркально", відповідаючи на такі атаки.

Водночас турецька сторона не зацікавлена в подальшій ескалації та продовжує наполягати на зустрічах і збереженні дипломатичного діалогу.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

Джелял наголосив, що Україна не відмовляється від переговорів. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, зокрема під час розмов з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, про готовність зустрітися з Володимиром Путіним саме в Туреччині.

На думку посла, переговори на нижчому рівні без зустрічі лідерів наразі навряд чи дадуть результат.

"Зрештою, ми впираємося в небажання Росії домовлятися. Турки готові, ми готові, американці готові. Всі готові, окрім безпосередньо очільника Кремля та його оточення", - підсумував Джелял.

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