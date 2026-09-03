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В Киеве объявлена спецоперация из-за вооруженного преступника: привлекли КОРД, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 3 сентября в Святошинском районе Киева произошла стрельба. В столице продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
На данный момент известно об одном пострадавшем, которому медики оказывают необходимую помощь.
Обстоятельства инцидента и информация о состоянии пострадавшего уточняются.
К поискам привлекли КОРД
Для задержания подозреваемого по тревоге был мобилизован личный состав территориального и главного управлений полиции Киева.
К поисковой операции также привлечены дополнительные силы правоохранителей, в частности бойцы спецподразделения КОРД.
Полиция продолжает поиски и задержание вооруженного мужчины.
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